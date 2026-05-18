Wall Street apre stabile: Dow Jones +0,08%, investitori cauti sul Medio Oriente

Wall Street apre la giornata con passi lenti, quasi in attesa. Gli occhi degli investitori sono fissi sul Medio Oriente, dove il conflitto continua a scuotere i mercati di tutto il mondo. Il Dow Jones guadagna qualche punto, l’S&P 500 si muove a fatica, e il Nasdaq registra solo un lieve rialzo. Nel frattempo, il petrolio scende, risentendo delle tensioni geopolitiche. L’atmosfera è di cautela: nessuno vuole prendere rischi finché non si capiranno le prossime mosse internazionali.

Indici azionari: partenza cauta e poco movimento

Dopo la prima mezz’ora, il Dow Jones Industrial Average segna un modesto +0,08%, pari a 38,27 punti in più. Questo indicatore, che monitora 30 grandi società americane, mostra una partenza prudente, mentre gli investitori cercano segnali più chiari dalla crisi mediorientale. L’S&P 500, che rappresenta una fetta più ampia del mercato Usa, apre con un lieve guadagno di 6,55 punti . In generale, il mercato sembra bloccato, senza spinte forti da una parte o dall’altra.

Il Nasdaq, il principale indice tecnologico, fa un passo avanti leggermente più deciso, con un rialzo di 44,77 punti . Questo piccolo miglioramento potrebbe riflettere la maggiore sensibilità del settore tech agli eventi globali, oltre ai risultati societari e ai dati macroeconomici. L’apertura equilibrata lascia intendere che per ora il mercato preferisce restare sulla difensiva, in attesa di sviluppi concreti che possano spingere i listini.

Petrolio WTI in calo sul NYMEX, pesa l’incertezza geopolitica

In un clima così teso, il prezzo del petrolio resta uno dei termometri più sensibili dell’instabilità globale. Il barile di WTI , punto di riferimento per il greggio americano, perde l’1,77% nelle prime ore di contrattazione. Un calo che può sorprendere, vista la guerra in corso, ma che rispecchia i timori su possibili rallentamenti della domanda e su un’offerta ancora incerta.

I mercati del petrolio restano in balia di fattori complessi: da un lato, le esportazioni da alcune aree del Medio Oriente potrebbero risentire delle tensioni; dall’altro, ci sono segnali di una domanda energetica globale che potrebbe indebolirsi, mettendo pressione sui prezzi. Le decisioni che prenderanno i paesi produttori dell’OPEC+ nei prossimi incontri saranno fondamentali per capire la direzione del mercato. Per ora si vede una fase di aggiustamento e prudenza, mentre gli operatori aspettano le prossime mosse politiche ed economiche.

Crisi mediorientale: mercati in allerta e investitori cauti

Le tensioni in Medio Oriente hanno da sempre un impatto forte sui mercati finanziari. A novembre 2024, le notizie dalla regione influenzano non solo i prezzi dell’energia, ma anche l’umore degli investitori in tutto il mondo. Molte aziende quotate a Wall Street frenano i piani di crescita, aspettando segnali più chiari dal fronte geopolitico. Nel frattempo, trader e gestori di fondi adottano un atteggiamento più prudente, aumentando le posizioni difensive.

La situazione delicata si riflette anche nei titoli del settore difesa, che in queste fasi solitamente mostrano movimenti importanti, ma oggi restano piuttosto fermi. Anche i comparti legati alle infrastrutture e alle energie rinnovabili vivono momenti di volatilità, con gli investitori che cercano di bilanciare rischi e possibili occasioni in un contesto incerto. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se questa calma apparente si trasformerà in un rilancio della fiducia o in un aumento del nervosismo.

Wall Street resta quindi in attesa, sospesa tra prudenza e segnali contrastanti. I dati e gli sviluppi che arriveranno presto decideranno la direzione dei mercati e le scelte di chi deve muoversi in acque agitate.