Case al Lago 2026: Prezzi al Metro Quadro, Garda la Zona Più Costosa e Lago di Vico la Più Economica

Nel maggio 2026, le compravendite nelle zone lacustri italiane hanno messo a segno un balzo dell’8% rispetto all’anno precedente. Non si tratta di un semplice dato: è la conferma di un trend che vede sempre più persone attratte dalle rive dei laghi, specialmente al Nord. I prezzi, infatti, non stanno certo a guardare; aumentano, con punte elevate attorno al Lago di Garda, il più caro di tutti, mentre il Lago di Vico rimane una delle poche isole di accessibilità economica. È un segnale chiaro: vivere o investire vicino all’acqua, immersi nella natura, è diventato più che una moda, una scelta concreta.

Nord Italia, boom delle vendite e prezzi in salita nei territori lacustri

Nel 2026 il mercato delle case vicino ai laghi del Nord tiene botta e cresce. A maggio si registra un balzo dell’8% nelle compravendite, segno che l’interesse per case immerse nella natura, ma non lontane dalle città, è forte. In Lombardia, in particolare attorno al Lago di Garda, i prezzi medi sono in aumento. La domanda è spinta soprattutto dalle seconde case, scelte come rifugio o come spazio per lavorare in smart working con una vista sul lago.

A far salire i prezzi contribuiscono la scarsità di nuove costruzioni e la qualità dei servizi locali. La presenza di ristoranti di livello, porticcioli turistici e attività sportive rende queste zone molto appetibili. Non va poi sottovalutata la vicinanza a grandi città come Milano e Verona, e agli aeroporti, fattori che attirano anche investitori stranieri.

Lago di Garda il più caro, Lago di Vico tra i più economici

Il Lago di Garda conferma il suo primato come zona più cara per metro quadro. Nelle località più richieste i prezzi superano i 4.000 euro al metro quadro, consolidando il ruolo di meta esclusiva per chi cerca una casa di prestigio o un investimento sicuro. La domanda elevata e l’offerta limitata di immobili di qualità spingono i prezzi verso l’alto, ormai stabilizzati su livelli alti.

Dall’altro lato, il Lago di Vico si conferma come una delle aree più accessibili. Qui il prezzo medio si aggira intorno ai 1.200 euro al metro quadro, un livello che permette a un pubblico più ampio di prendere in considerazione una casa per le vacanze o un’abitazione senza spendere troppo. Questa forbice tra i laghi racconta non solo la differente attrattiva turistica, ma anche il diverso sviluppo infrastrutturale e dei servizi.

Laghi come il Maggiore e il Como mostrano invece andamenti più moderati ma stabili, con prezzi in crescita contenuta. Qui il mercato si regge su un equilibrio tra turismo, storia e offerta immobiliare varia.

Cosa spinge gli acquirenti e cosa aspettarsi dal mercato lacustre

Quando si sceglie una casa vicino a un lago, il prezzo è solo uno dei fattori in gioco. Contano anche il paesaggio, le possibilità di svago all’aperto, la presenza di servizi e la sicurezza del luogo. Il lavoro da remoto ha dato nuova linfa al desiderio di case immerse nel verde, lontane dal caos ma comunque raggiungibili senza problemi.

Guardando avanti, il mercato dovrà fare i conti con la sostenibilità e la tutela dell’ambiente. Questo probabilmente limiterà le nuove costruzioni, puntando più su riqualificazioni di immobili esistenti. Una mossa che potrebbe far salire ancora i prezzi delle case già in circolazione.

Infine, la situazione economica e i tassi di interesse giocheranno un ruolo chiave nella capacità di spesa di famiglie e investitori. L’interesse dall’estero resta alto, soprattutto in zone con forte richiamo turistico e paesaggistico. Per capire dove va il mercato immobiliare dei laghi italiani, bisognerà tenere d’occhio tutti questi fattori insieme.