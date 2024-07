Mare e mascara waterproof: come fare la scelta giusta, così non puoi sbagliare

Quando si va al mare serve un buon mascara waterpoof: quali caratteristiche deve avere per essere quello giusto?

In estate il make up è messo a dura prova: sono diversi i fattori che possono determinarne un deterioramento e farlo crollare con effetti più o meno spiacevoli. A nessuno piace vedere lunghe righe nere di un mascara che cola o macchie di fondotinta sulla pelle.

L’inevitabile sudore che produce il caldo torrido e afoso, tanto più quando si va al mare e ci si espone direttamente al sole, produce questi effetti indesiderati e antiestetici. Inoltre nelle giornate trascorse in spiaggia c’è anche il contatto con l’acqua del mare che può lavar via ogni traccia di make up.

Però la bellezza passa anche dall’aiuto dei cosmetici e non si può rinunciare a truccarsi anche durante le vacanze al mare. Certamente in spiaggia è bene lasciare la pelle libera e non appesantirla con il fondotinta che la rovinerebbero notevolmente, ma un filo di rossetto e uno di mascara spesso sono indispensabili per avere un’aria bella e curata.

Come dev’essere un buon mascara waterproof da usare al mare: cosa deve contenere e in quale modo usarlo

Alleato essenziale per avere ciglia lunghe e affascinanti il mascara può esser messo anche in estate, ma deve essere assolutamente waterproof. Nella stagione più calda bisogna contrastare il sudore dovuto alle alte temperature e l’acqua del mare o del lago o della piscina.

In qualsiasi acqua ci si immerga per trovare refrigerio dalla calura estiva serve un mascara waterproof che resista. Le caratteristiche ideali che deve avere un prodotto di questo tipo, per esser ritenuto ottimo e svolgere egregiamente la sua funzione, è innanzitutto una texture naturale e leggera.

Non deve appesantire e risultare troppo marcato e forte. Il suo compito è delineare l’occhio con eleganza. Bisogna ricordarsi che prima di applicare il mascara le ciglia devono essere ben pulite e completamente asciutte. È importante quindi anche che siano prive di residui di precedenti applicazioni.

Il demaquillage accurato è fondamentale in tutte le stagioni, anche per la zona occhi. I mascara resistenti all’acqua tendono in genere a seccare maggiormente le ciglia per cui è bene non stratificare molto, ma applicarne solo un leggero strato. Come struccante usarne sempre uno a base oleosa.

Risulta utile anche munirsi di un mascara che presenta uno scovolino semplice e facile da usare e che eviti l’accumulo del prodotto che potrebbe fuoriuscire in modo indesiderato. Infine non è da trascurare la tutela dell’ambiente, quindi è meglio prenderne uno ecosostenibile. A questo riguardo è opportuno scegliere un mascara che contiene vitamine e oli essenziali.