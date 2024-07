Salotto troppo piccolo? Come renderlo elegante e invidiabile: i segreti degli arredatori

Non tutti hanno in casa un salotto di grandi dimensioni. Ma questo non significa che non possano renderlo elegante e funzionale

Arredare un salotto di piccole dimensioni può sembrare una sfida, ma con le giuste strategie è possibile trasformarlo in uno spazio funzionale e accogliente. Ecco, allora, qualche consiglio e qualche idea.

Il salotto è il luogo dove accogliamo gli ospiti. Ma è anche il luogo dove ci rilassiamo per leggere un libro, per ascoltare musica, per vedere un film, oppure solo per bere un bicchierino. Può diventare un rifugio fondamentale per sfuggire alla routine. Per questo, dobbiamo saperlo rendere funzionale.

Le dimensioni non contano. Conta che funzioni. Arredare un salotto piccolo richiede creatività e pianificazione. Con le giuste strategie è possibile trasformare anche il più modesto degli spazi in un ambiente accogliente e funzionale. Ecco, allora, come rendere il nostro salotto un rifugio perfetto, a prescindere dalle dimensioni.

Come arredare un salotto troppo piccolo, dai divani all’illuminazione: cosa suggeriscono gli arredatori

La scelta dei mobili è cruciale quando si ha a che fare con uno spazio limitato. Optare per pezzi multifunzionali e proporzionati può fare la differenza. Scegliete un divano dalle linee pulite e dalle dimensioni ridotte. Le poltrone possono essere una valida alternativa per aggiungere posti a sedere senza ingombrare troppo. Divani e pouf con vani contenitori offrono spazio extra per oggetti che non si usano spesso.

Sempre in tema di spazi, installare mensole sopra il divano o in angoli inutilizzati offre spazio di archiviazione senza occupare il pavimento. Se il budget lo consente, investire in mobili su misura può aiutare a sfruttare al massimo lo spazio disponibile, perché si adattano perfettamente alle dimensioni del salotto.

Negli ambienti non troppo grandi, luce e colori sono fondamentali. Si creerà così l’illusione di uno spazio più ampio e più luminoso. Pareti e arredi in tonalità neutre come bianco, beige e grigio chiaro riflettono la luce e fanno sembrare la stanza più grande. Posizionare uno specchio grande su una parete può raddoppiare visivamente lo spazio. Anche specchi più piccoli, disposti in gruppi, possono avere un effetto simile.

Quanto all’illuminazione, le luci a soffitto e le applique a parete liberano spazio prezioso rispetto alle lampade da terra. Le lampade con intensità regolabile permettono di adattare l’illuminazione alle diverse esigenze, creando atmosfere differenti, anche se non c’è niente di meglio della luce naturale, per cui valuta l’installazione di finestre o porte dal pavimento al soffitto per far entrare la luce naturale.