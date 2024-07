Pavimento da incubo? Questo è il trucchetto per coprirlo e renderlo meraviglioso

In casa hai un pavimento davvero orribile, da incubo? Allora dovresti coprirlo in questo modo e lo renderai perfetto.

Il pavimento è forse la prima parte della casa che si decide di scegliere ed acquistare, nel momento in cui compriamo un nuovo appartamento. Questo è ciò che, solitamente, accade nel momento in cui si acquista una casa appena fabbricata e di nuova costruzione.

La situazione cambia, invece, nel momento in cui si decide di acquistare una casa già pronta, forse anche un po’ datata, o magari appartenente alla nostra famiglia, con pavimenti abbastanza vecchi e soprattutto e usurati. Cosa fare in questo caso?Rimuovere il vecchio pavimento ed acquistarne uno nuovo è davvero dispendioso, per questo si cercano sempre delle soluzioni alternative.

Pavimento da incubo? Ecco come renderlo perfetto

Avere un pavimento che non rispecchi i nostri gusti, che non rispecchi la nostra personalità e soprattutto non sia in linea con il resto della casa, non è bello. Questo è un elemento essenziale che viene osservato continuamente, inoltre è molto esteso.

Per questo motivo, se non lo si può staccare dal pavimento e iniziare i lavori per metterne uno nuovo, è bene che si pensi a creare un metodo perfetto per poterlo ‘nascondere’. Per nostra fortuna, i grandi artisti di design sono stati in grado di proporre 3 idee che riuscissero a coprire i nostri pavimenti da incubo, rendendoli invece guardabili, o a volte anche meravigliosi. Vediamole di seguito.

Tra queste è possibile citare in primo luogo il trucco più valido di tutti i tempi, quello dei tappeti. La prima idea che balena nella mente dei nostri grandi designer, è quella di acquistare dei tappeti, grandi o piccoli (in base all’area da dover coprire), che possano coprire l’orribile pavimento.

Ovviamente se ci teniamo che durino tantissimo, possiamo spendere anche un enorme somma di denaro, affinché durino in eterno e siano di buona qualità. Ma se si tratta di una cosa provvisoria, o desideriamo cambiarli costantemente, possiamo optare per tappeti di ‘seconda mano’, ciò significa acquistati anche al mercatino dell’usato. Il nostro pavimento sarà meraviglioso!

La seconda opzione è la pavimentazione temporanea in vinile. Come dice stesso il nome, questo tipo di pavimentazione è del tutto ‘temporanea’. Cosa significa? Che è creata con degli adesivi in vinile, facilmente removibili dopo un tot di tempo. I risultati sono magnifici e soprattutto super efficaci. I prezzi sono variabili a seconda delle proprie esigenze.

Piastrelle per moquette. Questa potrebbe essere considerata la soluzione di mezzo, tra le due elencate prima. Il motivo? Può essere duratura quanto il tappeto, ma più gestibile e soprattutto migliore (in termini di qualità) del vinile. Insomma, la si può scegliere se si vuole avere un effetto ‘inglese’ nella propria casa, spostarla dove si vuole, lavarla in ogni momento e rendere la casa davvero unica e meravigliosa.