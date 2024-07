Le serie teen da vedere almeno una volta nella vita: tra vecchi must e nuove uscite

Tra vecchi successi e nuovi titoli, ci sono serie tv teen che andrebbero viste almeno una volta nella vita, ecco quali sono

Ci sono serie tv che faranno parte di noi per sempre. Non importa la data di uscita o quanti anni siano passati dalla messa in onda dell’ultimo episodio, saranno sempre lì per noi, come un rifugio in cui poterci nascondere e trovare pace quando la vita ci va stretta.

In questo articolo elencheremo alcune delle serie tv teen più belle di sempre per poi tornare al presente con dei titoli più attuali. Siete pronti ad un throwback che vi farà sentire più malinconici che mai?

Le serie tv teen più belle di sempre: dal passato ad oggi

Preparate pop corn e fazzoletti, perché per colpa di gran parte di queste serie tv, vi serviranno eccome.

Ecco, in ordine cronologico in base all’ordine di uscita, le serie tv che hanno scritto o stanno scrivendo la storia:

One Tree Hill (2003-2012)

Chi non ha mai visto questa serie si è perso un mondo da cui è incredibilmente difficile separarsi. Ogni puntata di One Tree Hill è in grado di fare tre cose: farti piangere a dirotto, farti riflettere sulla vita e farti domandare come mai non hai ancora conosciuto un Nathan Scott disposto a baciarti sotto la pioggia dichiarandoti amore eterno.

La serie è composta da nove stagioni che accompagnano i protagonisti dagli anni del liceo fino alla loro vita adulta, facendoti entrare nella loro vita e affezionare a loro sempre di più.

The O.C (2003-2007)

Basta leggere il nome di questa serie tv per cominciare a cantare a squarciagola nella propria mente la celebre canzone dei Phantom Planet: California. Ovvero la sigla di questo capolavoro dei primi anni 2000.

La serie è ambientata nella ricca e soleggiata Orange County in California, ed è incentrata sulle avventure di un gruppo di amici al quanto variegato: abbiamo Ryan che in quel contesto c’entra davvero poco considerato il suo passato difficile, Seth dall’animo nerd e la battuta facile, Summer all’apparenza superficiale ma con un grande cuore e per concludere Marissa, che solo a leggere il suo nome iniziamo a piangere per colpa del finale della terza stagione, che ci ha segnati per sempre.

Insomma, non vogliamo farvi spoiler ma The O.C. ha lasciato un segno profondo in intere generazioni e se glielo concederete, farà lo stesso anche con voi.

Gossip Girl (2007-2012)

Ci troviamo catapultati nell’Upper East Side di New York, dove una voce narrante piuttosto critica e pungente ci mostra i lati oscuri e nascosti della ricca e giovane elite newyorkese. Volete un solo buon motivo per cominciare questa serie? La storia d’amore tra Chuck e Blair. Il resto è storia.

The Vampire Diaries (2009-2017)

Non confondetelo con Twilight perché nonostante vampiri, lupi mannari, triangoli amorosi e vittimismo di Elena, The Vampire Diarie è qualcosa di diverso e decisamente più spicy.

Possiamo dire che TVD abbia segnato un’intera generazione, tra divisioni del fandom in #teamStefan e #teamDamon e un amore spassionato per Katherine Pierce che invece ci accomuna un po’ tutti. Se non potete fare a meno di amori immortali e passione, vi consigliamo di cercarla su Prime e concedervi una bella maratona.

Pretty Little Liars (2010-2017)

Chi è davvero A? Ce lo siamo chiesti tutti quanti per anni e tra trash, rivelazioni e colpi di scena più o meno discutibili, siamo diventati anche noi parte del gruppo delle liars, e almeno una volta tutti abbiamo sospettato di Aria solo perché faceva “sh” nella sigla iniziale.

La storia parte dalla presunta morte di Allison che colpisce soprattutto le sue amiche più strette Aria, Spencer, Hanna ed Emily. Le quattro giovani, oltre alla perdita dell’amica, devono anche affrontare uno stalker che sembra sapere parecchie cose su di loro e per molte stagioni si diverte a torturarle. PLL è sicuramente una delle serie più amate di sempre che non possiamo fare a meno di consigliarvi.

Tredici (2017-2020)

Una serie tv a tratti cruda, che fa riflettere su quanto peso le nostre parole e i nostri comportamenti possano avere sugli altri, quanto possano distruggere chi ci sta attorno. La storia è incentrata su Hannah Baker, che decide di togliersi precocemente la vita e di spiegare i motivi che l’hanno portata a farlo in 13 cassette.

L’impatto che la prima stagione ha avuto sul pubblico ha portato alla realizzazione di ulteriori cinque stagioni. Vi consigliamo di guardare anche solo la prima stagione perché, a prescindere da pareri, errori di calcolo o potenziali buchi di trama, si tratta di una serie che fa riflettere.

Elite (2018-oggi)

Cominciata come un thriller con un omicidio irrisolto in un liceo spagnolo, la situazione è presto degenerata all’insegna di sesso in ogni sua sfumatura. Tra copri statuari, rapporti a tre, relazioni gay o aperte, Elite sembra farsi carico di una missione importante, ovvero buttare giù ogni tabù o preconcetto sul sesso. Se volete immergervi in una storia avvincente e passionale vi consigliamo di premere play.

Euphoria (2019-oggi)

Questa serie tv merita un posto in classifica anche solo per le immagini fotografiche che regala. Per non parlare del talento di Zendaya, che ci ha fatto piangere talmente tanto in alcune scene che stiamo ancora cercando di riprenderci. Tra triangoli amorosi, tossicodipendenza, relazioni tossiche e segreti, Euphoria è senza ombra di dubbio una delle serie tv di maggior successo degli ultimi anni.

Outer Banks (2020-oggi)

Le avventure estive di un gruppo di amici negli Outer Banks si trasformano in vere e proprie missioni alla scoperta di oro e tesori nascosti. Tra amori impossibili, scelte difficili, segreti e minacce, i Pogues dovranno dare prova di coraggio e unione per superare ogni ostacolo. Il successo della serie è stato garantito soprattuto dalla data del suo rilascio, che caso ha voluto fosse proprio durante la quarantena.

Così siamo un po’ tutti evasi dalle pareti di casa grazie a loro e non possiamo fare a meno di essere riconoscenti a JJ, John B, Kiara e tutti gli altri, per averci regalato un’avventura come questa quando non potevamo viverne di nostre.

Qualsiasi sia la vostra serie tv-rifugio, vi consigliamo di guardare almeno la prima stagione di tutti questi capolavori. Ovviamente l’elenco potrebbe andare avanti con ulteriori nomi come Teen Wolf, Glee, Dowson’s Creek e molti altri ancora, ma queste nove proposte sono già un buon inizio.

Buona visione!