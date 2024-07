Sole, mare e… sabbia attaccata ai vestiti: come sbarazzarsi dei fastidiosi granelli senza troppa fatica

L’estate e il mare sono belli ma c’è un problema con la sabbia che si attacca. Ecco il trucco per non rovinare costumi e vestiti

Quando siamo in vacanza oppure durante i momenti di totale relax è bellissimo poter andare al mare e goderci il sole, la spiaggia e qualche bagno rilassante. Il problema, se così possiamo chiamarlo, arriva poco dopo. La sabbia nel costume.

Succede a tutti ed è un momento veramente fastidioso. Una volta arrivati a casa vogliamo immediatamente lavarlo ma non sempre riusciamo a togliere tutta la sabbia. Ma ecco un trucchetto che allungherà la vita del nostro costume. Scorri le prossime righe e prendi nota.

Costume perfetto e senza sabbia? Ecco il metodo infallibile: serve un ingrediente che hai già in casa

Dopo una rilassante giornata al mare, togliendo il costume ci rendiamo conto che ci siamo portati appresso un bel quantitativo di sabbia, specie se è molto fine. Questa può creare problemi se resta nel costume e lo continuiamo ad indossare. Ma con il nostro aiuto non vi dovrete più preoccupare di niente. Il motivo? La sabbia nel costume sarà solamente un lontano ricordo.

Per sbarazzarsi della sabbia, è importante sapere innanzitutto che mettere subito in lavatrice il costume è sbagliato perché potrebbe rovinarsi e perdere il colore. Come prima cosa iniziamo a togliere tutta la sabbia che riusciamo a vedere a occhio nudo. Poi aiutiamoci con il bicarbonato di sodio che andremo ad inserire in un sacchetto di plastica dove inseriremo anche il costume. Facciamo un bel nodo ed agitiamo. Avete presente quando mettete lo zucchero a velo sul pandoro? Stessa cosa.

Così facendo la sabbia andrà via più facilmente. Utilizziamo un asciugamano per rimuovere tutto l’eccesso ma non strofiniamo. Successivamente possiamo bagnare il costume con acqua tiepida. Se è necessario agitiamo sempre nel sacchetto. Lasciamo poi in ammollo il costume per circa 10 minuti. Facciamo asciugare in un luogo asciutto ma senza luce solare diretta. Fatto ciò mettiamolo in ammollo con il detergente per capi delicati.

Poi strizziamo, sciacquiamo con attenzione e appoggiamo il costume su un telo bianco lasciandolo asciugare all’aperto per 24 ore. La procedura può sembrarvi lunga ma il risultato è assicurato. Il vostro costume sarà pulito e senza alcuna traccia di sabbia. Ma vi consigliamo anche un altro metodo che funziona sempre, ovvero il doppio lavaggio. Prima con acqua fredda e poi con quella calda. Il primo serve a far uscire la sabbia incastrata tra le fibre, il secondo a lavarlo. Anche il borotalco è perfetto come aiuto per eliminare la sabbia. Basterà ricoprire il costume e lasciarlo agire per 5 minuti, poi spazzoliamo ed è fatta.