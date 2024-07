Anticipazioni Beautiful 7-13 luglio 2024: Sheila rischia grosso, sta giocando con il fuoco

Cosa accadrà nei nuovi episodi di Beautiful che andranno in onda dal 7 al 13 luglio? Novità per Sheila, succederà l’inimmaginabile.

Sheila Carter Sharpe è una delle protagoniste di Beautiful, soap opera statunitense che da 37 anni tiene incollati agli schermi televisivi milioni di persone. Curiosi di scoprire i nuovi eventi delle puntate tra il 7 e il 13 luglio 2024?

La soap opera di Canale 5 dedicata alla famiglia Forrester e ambientata a Los Angeles continua ad appassionare i telespettatori con trame avvincenti. Beautiful è nota per gli intrighi, i tradimenti, gli amori, i matrimoni tra i protagonisti. La soap è un punto fermo del palinsesto di Canale 5 dal 1994 e continua a registrate uno share altissimo. Ma cosa è accaduto nelle ultime puntate?

Hollis ha invitato Brooke a cena dietro indicazioni di Taylor. Sheila continua ad essere triste per l’assenza del figlio e del nipote nonostante la vicinanza di Bill, il quale promette alla donna di aiutarla a recuperare il rapporto con Finn ma il figlio non ha alcuna intenzione di perdonare la madre e riesce a farle sapere che non le permetterà mai di avvicinarsi a lui e alla sua famiglia.

Beautiful, clamorose novità nelle puntate dal 7 al 13 luglio 2024: Hope disperata, il gesto inatteso di Sheila

Cosa accadrà a partire dalla puntata di domenica 7 luglio? Vedremo Hope disperata per l’allontanamento di Douglas e Steffy preoccupata per questo suo stato d’animo tormentato. In più deve anche comunicarle che la linea Hope For The Future è in perdita ma non sa come fare. Nel frattempo Finn è in lizza per diventare primario ma teme che il nuovo ruolo gli impedirebbe di passare del tempo con la sua famiglia.

Dopo che Steffy ha festeggiato con Eric i dieci anni di servizio di Carter nell’azienda, riesce a parlare con Hope della necessità di sospendere Hope For The Future. Serve un capo stilista geniale, convoca Thomas e Taylor e chiede a Hope di far tornare il fratello per impedire la chiusura della linea. Ed ecco che arriviamo ad un episodio inaspettato.

Mentre Liam tenta di convincere Bill a lasciare Sheila, questa si reca a casa di Deacon. Confessa all’uomo che vivere con Bill è dura e che sta impazzendo e poi si lascia andare ad un bacio appassionato con Deacon. Nel frattempo Bill dice a Liam che se scoprisse un tradimento di Sheila, non la perdonerebbe e gliela farebbe pagare cara. La donna si rende conto che tradendo Bill rischia l’incolumità e rischia di tornare in prigione? Per scoprire come andrà a fine, non resta che guardare le prossime puntate di Beautiful.