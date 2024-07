Mario Cusitore, l’annuncio improvviso: “Tutto annullato, sto male”

Mario Cusitore ha dato un annuncio importante ai suoi fan: sta male. Ha annullato tutto. Cresce la preoccupazione.

Mario Cusitore è stato uno degli assoluti protagonisti della passata stagione di Uomini e Donne, il talk condotto da Maria De Filippi. Giunto nello studio di Canale 5 alla corte di Ida Platano si è fatto immediatamente notare per fascino, carisma, intraprendenza e solarità. Con la sua proverbiale ironia è riuscito a catturare i telespettatori, i quali hanno iniziato a seguire le sue vicende sentimentali con spassionato interesse. I fan di Ida Platano speravano che la bella tronista potesse lasciare il programma con lui, in molti hanno infatti dichiarato che in sua compagnia fosse più spensierata e felice.

Dopo la fine della sua relazione con Alessandro Vicinanza, Ida infatti ha vissuto un momento particolarmente delicato e, anche grazie a Mario è riuscita a lasciarsi il passato alle spalle. Ha stretto un rapporto di sintonia immediata anche Pierpaolo Siano, ma l’attrazione palpabile che c’era con Mario non è passata inosservata. Purtroppo come è noto ai più, Ida ha lasciato lo studio di Canale 5 senza giungere ad una scelta. Le segnalazioni che sono arrivate infatti sul conto di Cusitore si sono rivelate veritiere, per cui con l’amaro in bocca e con le lacrime agli occhi ha lasciato lo studio da sola.

Il sagace napoletano ha cercato di riavvicinarsi a lei, ma senza ottenere risultati, Ida è stata inamovibile e non ha voluto più saperne di lui. I telespettatori, nonostante il finale inaspettato sperano ancora che tra di loro possa ritornare il sereno. C’è chi ha supposto che Mario possa essere il nuovo tronista, ipotizzando che Ida potrebbe scendere le scale degli studi Elios per corteggiarlo. Si tratta di supposizioni, di congetture che però alimentano la speranza di chi sogna di vederli ancora insieme.

Nel frattempo i fan continuano a seguire le vicende del bel napoletano sui suoi profili social, dove proprio di recente ha dato un annuncio che li ha allarmati. Mario infatti ha postato una IG stories attraverso la quale ha comunicato di stare male. “Purtroppo niente Palma di Maiorca, ma febbre a 40 e lui sempre vicino a me”. Si tratta del suo amatissimo gattino che gli tiene compagnia anche quando sta male. I fan gli hanno prontamente augurato di rimettersi in sesto e, di tornare alla sua quotidianità. Nonostante la preoccupazione, Mario ha rassicurato tutti, si tratta di un banale malanno, presto tornerà in forma.