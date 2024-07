Chiara Ferragni, com’è cambiata in 10 anni: prima e dopo clamoroso

Social in delirio dopo che è diventato virare un vecchio video di Chiara Ferragni: vi ricordate com’era dieci anni fa?

Caduta libera per Chiara Ferragni che dopo il caso Pandoro ha iniziato a vedere il proprio impero sgretolarsi lentamente nemmeno fosse un castello di sabbia. Dopo la cocente separazione dall’ex marito Fedez, la regina degli influencer ha avuto problemi anche di natura lavorativa. Chissà se la Ferragni di dieci anni fa avrebbe immaginato tutto questo. Ma intanto è da poco tornata protagonista sui social grazie a un video sorprendente.

La Ferragni pensa spesso al suo passato, basti pensare alla lettera scritta durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo, e chissà cosa direbbe oggi alla Chiara di qualche anno fa. In questo video si vede una giovanissima influencer impegnata in uno spot pubblicitario, proprio in quel periodo la sua vita cambiava per sempre.

La trasformazione di Chiara Ferragni, spunta il video di dieci anni fa: ecco com’è cambiata

Correva l’anno 2009 e Chiara Ferragni prestava il suo volto e la sua voce ad un noto brand che si sarebbe confermato suo partner anche negli anni successivi. All’epoca aveva solo 22 anni ma nella sua testa le idee erano già assolutamente chiare, i social stavano piano piano conquistando il pubblico e lei era già pronta a fare parte di quel mondo.

A dieci anni di distanza dalla realizzazione di questo video promozionale, apparso di recente in rete grazie all’account Instagram Prima volta di, la celebre influencer non sembra essere cambiata poi così tanto.

Le uniche differenze stanno probabilmente nel trucco, oggi forse meno pesante rispetto ad allora, e nei capelli. Il 2009 ha sancito per lei una vera e propria svolta sotto l’aspetto lavorativo. Quell’anno, insieme al fidanzato dell’epoca, la Ferragni compariva per la prima volta su Internet e lo faceva con il suo storico blog intitolato The Blonde Salad.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prima Volta Di 🧿 (@prima_volta_di)

Questo ha fatto di lei una sorta di pioniera del web e negli anni successivi sono arrivate le prime sponsorizzazioni, il resto è scritto nella storia dei social. Oggi Chiara Ferragni sta provando a riconquistare la propria serenità dopo i recenti scandali che l’hanno riguardata e ad aiutarla adesso ci sarebbe Andrea Biscotti. I due sono stati fotografati in vacanza insieme e secondo le ultime indiscrezioni tra Chiara e Andrea ci sarebbe del tenero.