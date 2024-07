Un Posto al Sole, perché il personaggio di Chiara torna nel cast: dietro c’è un motivo preciso

Anticipazioni Un Posto al Sole, ecco perché il personaggio di Chiara torna nel cast: il motivo. Tutte le informazioni e curiosità.

In arrivo sviluppi molto interessanti per l’amata soap opera ambientata a Napoli. Il personaggio di Chiara, uno dei più amati di Un Posto al Sole e che ormai aveva lasciato la serie, tornerà a sorpresa per un’iniziativa che lascerà di stucco tutti quanti, suscitando anche qualche preoccupazione.

La giovane imprenditrice Chiara Petrone aveva avuto una appassionata storia d’amore con Nunzio ma poi si era allontanata da Napoli per andare a disintossicarsi in una comunità in un’altra regione italiana. Chiara era caduta vittima della tossicodipendenza dopo la morte del padre in un tragico incidente stradale. La lontananza da Napoli aveva spento la relazione tra lei e Nunzio.

Per gli spettatori di Un Posto al Sole ormai Chiara Petrone, interpretata dall’attrice Alessandra Masi, era diventata uno di quei personaggi che avevano detto addio alla serie. Anche se visti i recenti ritorni, mai dire mai. E infatti vi sveliamo perché Chiara tornerà nella soap.

Un Posto al Sole, il personaggio di Chiara torna nel cast: tutto è legato a Radio Golfo99

Il ritorno inatteso di Chiara Petrone creerà qualche scompiglio tra i personaggi di Un Posto al Sole. La giovane imprenditrice, caduta vittima della tossicodipendenza dalla quale si sta curando, e archiviata la storia d’amore con Nunzio, tornerà a Napoli per un motivo ben preciso: vendere Radio Golfo99, la radio gestita da Filippo Sartori e di cui Michele Graziani è lo storico conduttore con programmi di attualità e approfondimento.

Una decisione che creerà non poche preoccupazioni, soprattutto perché a mostrare interesse per l’acquisto della radio sarà Roberto Ferri. Se il figlio di Ferri, Filippo, già gestisce la radio, con l’imprenditore proprietario effettivo le cose potrebbero cambiare drasticamente. Con Roberto Ferri patron di Radio Golfo99 la linea editoriale potrebbe subire grossi cambiamenti e l’autonomia di cui Michele ha goduto finora potrebbe subire un forte ridimensionamento.

Lo stesso Filippo, che aveva finalmente raggiunto una sua autonomia lavorativa, potrebbe avere problemi con suo padre proprietario della radio. E Nunzio, come prenderà il ritorno di Chiara a Napoli? Sappiamo che la loro storia d’amore si è definitivamente conclusa e che Chiara ha un nuovo compagno, ma non è difficile immaginare che il suo rientro in città non lascerà indifferente Nunzio. Non sappiamo ancora di preciso quando rivedremo Chiara Petrone in Un Posto al Sole e quindi non ci resta che seguire la serie tv.