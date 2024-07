Tintura e sole, pessima accoppiata: come evitare che i capelli scoloriscano subito in estate

Il sole è fantastico ma il suo effetto sui nostri capelli può essere davvero pessimo. Vediamo come evitare che la tinta scolorisca.

Sole e tinta non sono una bella accoppiata purtroppo. Il sole è amico delle nostra ossa, aiuta a fissare la vitamina D e sicuramente migliora il nostro umore ma provoca anche un piccolo inconveniente: fa scolorire la tinta dei capelli. Vediamo come fare per evitare questo problema.

Sei partita per le vacanze con la tinta appena fatta ma dopo qualche giorno di mare il colore è opaco e sbiadito? Tranquilla: capita veramente a tutte. Purtroppo l’estate, fantastica sotto tanti punti di vista, presenta questo piccolo inconveniente: rende i capelli secchi, aridi e il colore sbiadisce.

Il nero diventa opaco, il rosso rischia di diventare arancione e il biondo vira vero un decisamente poco accattivante color paglia. Acqua salata e sole seccano i capelli e rendono opaca e sbiadita la tinta. Tuttavia con qualche piccola astuzia è possibile evitare questo problema.

In commercio ormai esistono diversi prodotti studiati appositamente per essere usati durante le vacanze: shampoo, balsamo, maschere con formule specifiche per fare in modo che le nostre chiome siano stupende anche al mare.

Vacanze al mare? Ecco come proteggere i nostri capelli

Non vedi l’ora di partire per il mare ma temi che il mare e il sole rovineranno i tuoi capelli? In effetti il sole tende a far scolorire la tinta ma con qualche piccolo accorgimento puoi evitare questo inconveniente. Vediamo cosa consigliano gli esperti.

Il sole rovina i capelli in due diversi modi: i raggi UVB danneggiano la struttura proteica e, dunque, indeboliscono il capelli mentre i filtri UVA facilitano la formazione di radicali liberi e fanno scolorire i capelli. Pertanto è abbastanza comune partire per il mare con i capelli freschi di parrucchiere e trovarsi, dopo pochi giorni, con capelli secchi e sbiaditi.

Inoltre in estate, a causa del sudore, tendiamo a lavare i capelli molto più spesso e i lavaggi frequenti possono avere un ulteriore impatto negativo sia sulla struttura del capello che sul colore. Il risultato, insomma, è che a fine vacanze – o addirittura a metà vacanze – le nostre chiome sono pessime e non sappiamo cosa fare per farle tornare morbide e luminose.

In caso di tinte chimiche, gli esperti consigliano di utilizzare sempre uno shampoo apposito, soprattutto dopo una giornata trascorsa in spiaggia. Gli shampoo più indicati in caso di capelli tinti sono quelli che contengono sostanze filmogene che, avvolgendo la fibra capillare, proteggono il colore.

Dopo lo shampoo è fondamentale applicare un buon balsamo che non sia solo districante ma che contenga anche sostanze idratanti e nutrienti in modo da mantenere le lunghezze morbide ed evitare che si secchino a causa dell’azione combinata di sole e acqua salata.