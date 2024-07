Anche il mare italiano può essere un pericolo: fai attenzione, se fai il bagno in queste spiagge rischi la salute

Attenzione a questo mare italiano, potrebbe essere un pericolo farci il bagno soprattutto per la tua salute: scopriamo i dettagli.

Il mare è uno dei momenti più belli e rilassanti che molti dei nostri cari lettori aspettano tutto l’anno. Non ci sono dubbi sulle meraviglie che abbiamo in Italia che attirano soprattutto tantissimi turisti anche se, c’è da dire, che bisogna fare molta attenzione a fare il bagno in determinate zone balneari poiché si potrebbe rischiare la salute: approfondiamo al meglio questo argomento nel corso di questo articolo.

I nostri lettori sono sempre più appassionati dalla stagione estiva, dal mare e dalle spiagge che regalano momenti speciali con il proprio partner, la propria famiglia e soprattutto i bambini, attratti principalmente dal divertimento del mare e della sabbia.

Circa la società attuale, ci teniamo comunque a sottolineare che oggi come oggi permetterti una vacanza al mare ma soprattutto in determinate spiagge dalla Puglia sino alla Sardegna risulta essere un salasso in termini economici. Questo è uno dei punti salienti che vengono analizzati dai numerosi italiani che ci scrivono.

Nel corso del prossimo paragrafo, vi andremo ad approfondire una questione che ancora oggi è in balia delle onde ed è sempre sottolineata dagli attivisti e da chi si prende cura dello studio del nostro ambiente: stiamo facendo riferimento all’inquinamento di alcune acque italiane.

Inquinamento balneare, ecco dove non fare il bagno

Non c’e molto da lamentarsi quest’anno, in quanto secondo una stima molte delle spiagge italiane, soprattutto tratti di costa, sono classificate come eccellenti. Per essere precisi parliamo di una percentuale che si aggira intorno ai 95,6% della costa monitorata su 5.090 km, viene considerata buona. Bisogna anche sottolineare, che vi è un 0,8% di tratti di costa molto scarsi.

In alcune zone vi è un divieto di balneazione permanente, dove è assolutamente vietato farsi il bagno soprattutto per non incorrere a problemi di salute gravi e permanenti: si sta facendo riferimento prevalentemente alle zone portuali, militari o penitenziarie, nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici e in quelle dove sono presenti infrastrutture, sbocchi di canale o depuratori.

In queste zone balneari è assolutamente vietato fare il bagno proprio per mettere al sicuro i bagnanti dall’esposizione a batteri: