Oroscopo, in amore stai lontano da questi 4 segni: sono destinati a farti soffrire

L’Oroscopo ci dice che esistono segni zodiacali che in amore non funzionano bene: da questi 4 segni è meglio stare lontani

Ogni natalità astrale si distingue per tratti caratteriali, tendenze, visioni diverse di ogni aspetto della vita e quindi anche per l’approccio ai sentimenti. Quando due persone si incontrano e scatta la scintilla d’amore, non è sempre detto infatti che la relazione prosegua e la rottura avviene proprio per incompatibilità caratteriale.

Ebbene, secondo l’oroscopo ci sono almeno 4 segni zodiacali che vivono le storie d’amore in maniera tale da rendere la vita particolarmente difficile ai loro partner, causando loro molte sofferenze, anche senza la volontà di farlo. Andiamo dunque a scoprire quali sono e soprattutto per quale motivo è meglio pensarci due volte prima di innamorarsene.

Oroscopo, occhio a questi 4 segni zodiacali: in amore non sono propriamente il top

Innamorarsi è qualcosa di bellissimo ma a volte può causare anche immense sofferenze, soprattutto se vengono deluse le aspettative. L’oroscopo mette in guardia da 4 segni in particolare, e sveliamo subito che si tratta di Gemelli, Cancro, Acquario e Sagittario.

Iniziamo parlando dei Gemelli, un segno che ha molte qualità soprattutto nella comunicazione, quindi ci si potrebbe chiedere come mai arreca danni in una relazione. I Gemelli, purtroppo, sono personalità affascinanti e intriganti ma ambigue, e amano avere il controllo emotivo sul partner. Inoltre se un Gemelli non si sente soddisfatto a livello mentale e/o fisico, non ci pensa due volte a mollare tutto e a cercare un’altra storia d’amore come se niente fosse.

Passiamo ai Cancro, che notoriamente sono personalità empatiche, protettive, e anche passionali. Nella relazione danno la priorità ai bisogni del partner e amano costruire una famiglia. Ma se i Cancro si sentono traditi o in qualche modo minacciati sfoderano molte armi per difendersi e questo porta a conflitti, litigi, scenate teatrali, accuse e situazioni non propriamente piacevoli per la coppia. I Cancro possono addirittura arrivare a manipolare il partner per farlo sentire in colpa.

Difficilissimo, invece, far innamorare un Acquario, quindi instaurare una relazione duratura. I nati sotto questo segno sono spesso infedeli perché hanno necessità di provare emozioni forti che raramente gli arrivano da un partner solo. Gli Acquario poi sono spesso distratti, con la testa tra le nuvole, si dimenticano le date importanti e a lungo andare questo modo di fare innesca frustrazione.

Infine troviamo i Sagittario, un segno noto per avere uno spirito libero e dunque in contrasto con le relazioni durature e impegnative. I nati del segno, proprio come i Gemelli, non di rado fanno la valigia e spariscono lontano, lasciando il partner con mille dubbi e tanta delusione.