Oroscopo di agosto tra guadagni e perdite di danaro: i 3 segni più fortunati e i 3 che saranno in piena crisi

Il quadro astrale di agosto sarà molto movimentato e secondo l’Oroscopo vedrà un’altalena di alti e bassi per 6 segni zodiacali.

Il mese di luglio ha ormai fatto il giro di boa e ci si appresta ad abbracciare un altro mese estivo. Agosto è ancora sinonimo di vacanze, mare, divertimento e svago e le stelle ci regalano un’anteprima su quali sono i segni zodiacali che potranno gustarsi il momento. Purtroppo altri segni dovranno vedersela con qualche problemino di denaro.

La colpa o il merito di questa giostra di cambiamenti è dovuta al movimento dei Pianeti che come sappiamo, secondo l’Astrologia, influenzano l’umore delle natalità astrali e quindi anche gli eventi. Andiamo dunque a scoprire quali sono i segni zodiacali che avranno una bella ondata di fortuna e quali invece che dovranno pazientare prima di rivivere un momento senza intoppi.

Oroscopo, controlla la lista dei segni fortunati di agosto: occhio perché altri 3 saranno molto sfortunati

Durante la prima fase dell’anno, molti segni hanno avuto numerose occasioni di crescita, sia personale che finanziaria, grazie alle influenze di Giove; non dimentichiamoci che lo zampino di Venere ha permesso ad alcune natalità astrali di risolvere problematiche legate all’amore. Oggi altri Pianeti stanno per regalare alti e bassi ad almeno 6 protagonisti dello zodiaco. Anticipiamo subito che i segni più fortunati sono Vergine, Capricorno e Sagittario.

Partiamo dai Vergine che finalmente, dopo tante sofferenze di natura economica, riceveranno una bella notizia: una proposta di lavoro, un nuovo incarico o una vincita al gioco rinsalderanno le finanze dei nativi del segno. Per quanto riguarda i Capricorno, c’è da ricordare che si tratta di un segno che è stato fortunato praticamente tutto l’anno e adesso gli arriva un altro regalo da parte della Dea Bendata, soprattutto per quanto riguarda le attività in proprio e il lavoro.

Infine, un altro segno fortunato è il Sagittario, che nel mese di agosto godrà di intuizioni brillanti che gli varranno ampi riconoscimenti nel lavoro e quindi anche possibilità di carriera. Tra l’altro anche le relazioni sentimentali beneficeranno di un’energia molto intensa e le coppie potranno vivere momenti di grande passione. Passiamo adesso ai segni che nel mese di agosto dovranno portare un pochino di pazienza perché le stelle non saranno molto favorevoli. Si tratta di Scorpione, Gemelli e Toro.

Gli Scorpione si troveranno a un bivio e la scelta non sarà facile: l’Oroscopo annuncia grandi cambiamenti soprattutto nella sfera sentimentale ma potrebbero presentarsi anche scelte lavorative molto rischiose. Per quanto riguarda i Gemelli, le stelle avvertono che la firma di un contratto potrebbe non rappresentare la chiusura dell’ottimo affare tanto agognato. Infine, i Toro potrebbero ripiombare nella sfiducia a causa di una delusione sentimentale, annunciata ma da tempo ignorata.