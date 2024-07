Addio piedi secchi e screpolati in estate, il rimedio della nonna funziona sempre (via libera a sandali)

Scopri come dire addio ai piedi secchi e screpolati: ecco il rimedio naturale che funziona sempre e ti farà avere piedi impeccabili.

Con l’arrivo dell’estate, i nostri piedi sono messi a dura prova, sia dal caldo che dall’uso frequente di sandali. Spesso, l’esito è la formazione di secchezza, screpolature e calli. Per questo prendersi cura dei piedi è fondamentale non solo per motivi estetici, ma anche per il benessere generale del corpo.

Fortunatamente esistono vari rimedi naturali e consigli che possono aiutarti a mantenere i piedi morbidi ed idratati, pronti per l’estate! Scopri come prenderti cura dei tuoi piedi in modo corretto e preciso. Infatti, non basta usare una semplice crema idratante per il corpo, ma è necessario un prodotto specifico che affronti le problematiche comuni come secchezza, calli e talloni screpolati.

Cura dei piedi: perché è importante e come va fatta

La pelle dei piedi è sottoposta a continui stress e sollecitazioni, che possono causare secchezza e screpolature in moltissime persone. Non prendere provvedimenti per tempo, può portare i piedi a rivelare l’età anche di più di altre parti del corpo. Ecco i problemi comuni che puoi riscontrare:

Secchezza e screpolature: con l’età, la pelle dei piedi può perdere elasticità, diventando secca e screpolata.

con l’età, la pelle dei piedi può perdere elasticità, diventando secca e screpolata. Calli e duroni: i calli si formano a causa dello sfregamento e della pressione, spesso causati da scarpe inadatte o movimenti ripetuti. Questo è un problema comune tra chi pratica sport o indossa frequentemente i tacchi alti.

i calli si formano a causa dello sfregamento e della pressione, spesso causati da scarpe inadatte o movimenti ripetuti. Questo è un problema comune tra chi pratica sport o indossa frequentemente i tacchi alti. Alluce valgo: anche l’alluce valgo può essere aggravato da scarpe scomode, rendendo ancora più importante scegliere le calzature giuste e soprattutto agire ai primi segnali di alluce valgo.

Il consiglio è quello di utilizzare una crema specifica per la cura dei piedi, come Footmender All in One. Questo prodotto è super efficace per trattare vari disturbi contemporaneamente: secchezza, calli, duroni e talloni screpolati. Ecco tutti i benefici:

Efficacia immediata;

Trattamento completo;

Prevenzione delle screpolature.

Routine quotidiana per piedi perfetti

Oltre all’uso di una crema specifica, è importante soprattutto seguire una routine quotidiana di cura dei piedi per mantenerli in perfetta salute a lungo nel tempo. Ecco i passaggi da seguire:

Lavare e asciugare: lavare i piedi ogni giorno con acqua tiepida e sapone delicato. Asciugarli accuratamente, specialmente tra le dita, per prevenire infezioni fungine. Idratare: applicare una crema specifica per i piedi ogni giorno, massaggiando bene per favorire l’assorbimento e migliorare anche la circolazione. Controllare i piedi: esaminare i piedi regolarmente per individuare eventuali problemi come calli, duroni o screpolature ed intervenire per tempo. Tagliare le unghie correttamente: tagliare le unghie dei piedi in modo corretto per evitare unghie incarnite o altre problematiche molto fastidiose.

Dire addio piedi secchi e screpolati è possibile, con la cura giusta e attenta. Grazie a creme specifiche e una routine di cura dei piedi costante e precisa, puoi sfoggiare i tuoi sandali preferiti e avere piedi sempre morbidi e curati.