Il principe George sta crescendo, la somiglianza con il papà è impressionante: se ne sono accorti tutti

Al centro dell’attenzione mediatica inerente la Royal Family non ci sono solamente William e Kate: molti seguono anche il principe George.

Il primogenito nato dall’unione tra William e Kate Middleton ha ormai 11 anni, infatti il suo compleanno è il 22 luglio. Segno zodiacale Cancro, dunque, per il principino George, destinato a un futuro da re, e già oggetto di ampia visibilità. Di recente è stato immortalato insieme al padre durante il match UEFA tra Inghilterra e Spagna. Nonostante la delusione per il risultato della partita, padre e figlio erano visibilmente eccitati nel partecipare all’evento e tutti hanno notato l’abbigliamento pressoché identico tra i due.

Non è solamente l’etichetta però che impone al piccolo principe di vestirsi in un determinato modo: i tabloid inglesi hanno svelato che George sceglie volontariamente di assomigliare il più possibile al padre poiché lo stima e ammira moltissimo. Un atteggiamento commovente e molto tenero, perché è chiaro che l’erede al trono sia ancora molto piccolo ma sembra che abbia già le idee molto chiare sul suo futuro.

George sempre più simile a William, crescendo vuole diventare come suo padre e i sudditi lo adorano di già

Kate e William, i futuri re e regina britannici, hanno tre figli: il primogenito George, la principessa Charlotte e il più piccolo di casa, Louis. Gli anni passano e i bambini stanno crescendo, e inevitabilmente diventano sempre più oggetto di attenzioni mediatiche, sebbene la volontà di Kate sia sempre stata quella di farli crescere nel modo più “normale” possibile.

Tra le tante curiosità che emergono dalle indagini accurate dei royal watcher, c’è anche quella del nome di George: infatti mamma Kate avrebbe voluto chiamare suo figlio Alexander, ma poi si è deciso di onorare il padre della defunta regina Elisabetta, che venne incoronato come Giorgio VI. Il piccolo George, dunque, quando sarà re adotterà l’appellativo di Giorgio VII. Prima di allora, dovrà studiare appositamente per il ruolo che gli spetta di diritto, e nel mentre i sudditi possono vederlo crescere.

Ciò che spicca, proprio negli ultimi anni, è la sempre più marcata somiglianza tra George e il padre, e non solo per quanto riguarda la scelta dell’outfit. Dai molti scatti pubblicati sia dai tabloid che divulgati dai profili sociali dei Windsor, si evince una fisionomia del volto e delle espressioni davvero impressionante. George ha lo stesso sorriso di William e anche lo sguardo profondo, intelligente, verso un futuro che tanto lontano poi non è. Anche gli hobby del principino rispecchiano quelli del padre, infatti George adora andare a cavallo e partecipare agli impegni ufficiali, durante i quali assume un atteggiamento disinvolto ma impeccabile.