Sonia Bruganelli rompe il silenzio, dopo Bonolis oggi è felicissima: “Stiamo vivendo qualcosa di molto bello”

Dopo tanto tempo Sonia Bruganelli rompe il silenzio dopo la fine del matrimonio con Paolo Bonolis: ecco con chi sta adesso.

Una confessione che in molti attendevano da tempo e che finalmente ora è arrivata dai diretti interessati: ecco con chi sta adesso Sonia Bruganelli e come stanno le cose nella sua vita privata. Dopo le foto e i rumors arriva la conferma e l’opinionista esce allo scoperto.

Dopo il divorzio con Paolo Bonolis tutti gli occhi sono stati puntati su Sonia Bruganelli e in questi mesi sono usciti diversi rumors su una sua nuova frequentazione. Mentre per il conduttore non si hanno news su nuovi flirt, o relazioni, per l’opinionista la situazione è diverse. Finalmente ora ha avuto il coraggio di rompere il silenzio e raccontare tutto.

Sonia Bruganelli e il nuovo amore dopo il divorzio con Paolo Bonolis: ecco la verità

L’opinionista di Canale Cinque si trova adesso a Formentera per trascorrere le vacanze con tutta la famiglia, compreso l’ex marito. Il suo cuore però è altrove; infatti, da qualche mese la Bruganelli sta frequentando un altro uomo, Angelo Madonia, ballerino di Ballando con le stelle. I due sono apparsi diverse volte sulle pagine del settimanale Chi, paparazzati prima in Spagna insieme e poi in Italia. Insomma ci sarebbe in corso una vera e propria frequentazione seria. Tutti e due hanno storie passate importanti e figli e quindi ci sono andati cauti nel comunicare la notizia.

Dopo esser stati paparazzati insieme infatti Angelo Madonia, la cui ex è Ema Stokholma, aveva parlato di una semplice amicizia. Il settimanale Chi però li aveva paparazzati anche entrare insieme nell’abitazione di lui e poi mano nella mano. Insomma in queste ore il ballerino non ha potuto fare altro che confermare la notizia della storia con Sonia.

Alle pagine di Novella 2000 ha confessato: “Quello che stiamo vivendo è qualcosa di molto bello. In questo momento preferiamo viverlo così e proteggerlo” – svelando appunto che è in corso una relazione ma che preferiscono tenerla riservata, per ora. Intanto i due saranno protagonisti di Ballando con le stelle infatti anche la Bruganelli è entrata a far parte del cast. Non balleranno però insieme, ma saranno rivali, come ha anticipato TvBlog. Insomma a settembre oltre che compagni in amore saranno anche insieme in uno dei programmi televisivi più amato dagli italiani.