Gemma Galgani beccata in spiaggia cosi: la foto della dama diventa virale

Gemma Galgani si è fatta paparazzare in spiaggia in un momento di totale dolcezza. La foto della dama di Uomini e Donne diventa virale.

Uno dei volti più conosciuti di Uomini e Donne è sicuramente Gemma Galgani. La dama ha reso il Trono Over un vero e proprio cult per il pubblico di Canale 5. Sono ormai quasi quindi anni di presenza nel noto dating show. Il suo personaggio è diventato un vero e proprio pilastro del programma. C’è chi pensa che però la dama torinese sia uno dei motivi della deriva trash della trasmissione, a causa dei suoi comportamenti tragicomici e soprattutto della sua indecisione.

Infatti in ben quindici anni di trasmissione, la dama torinese non è riuscita mai a trovare l’amore. In molti ricorderanno la sua liason amorosa con Giorgio Manenti. Eppure i due, dopo una bella relazione si sono lasciati proprio per alcune intemperanze proprio della Galgani. La sua presenza nel dating show, inoltre, le ha permesso anche di accumulare tantissimi followers sui social, al punto che in queste ore un suo scatto è diventato virale.

Gemma Galgani, la foto diventa virale: quanto affetto per lei

Sono tantissimi coloro che si chiedono se il prossimo anno a Uomini e Donne ci sarà anche Gemma Galgani. Secondo alcune voci per la prima volta potrebbe dire addio al dating show, ma solo per partecipare ad un altro reality. Infatti la dama sembra essere candidata a fare da concorrente per la nuovissima stagione de La Talpa. Insomma per la prima volta Gemma potrebbe stare ben lontana dagli studi Elios.

A rilanciare l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Nuovo Tv, secondo il quale Maria De Filippi potrebbe dire addio alla dama. Sembra proprio che la dama stia frequentando lontano dalle telecamere il cavaliere Pietro. Una vera e propria rivincita per lei, visto che Tina Cipollari ha più volte ribadito come gli uomini non siano più interessati a lei. Insomma sembra proprio che il suo futuro nella trasmissione di Canale 5 siano appese ad un filo.

Sono in tanti coloro che pensano che la dama debba ritirarsi, visto che continua a vivere degli amori che non finiscono mai nel modo giusto. Adesso per Gemma Galgani si sta godendo le vacanze, insieme alla piccola Aurora. Lo scatto postato sui social, come abbiamo visto, è riuscito a godere di un grandissimo successo al punto che è andato virale. Insomma sembra proprio che i telespettatori abbiano apprezzato di vedere Gemma nelle vesti di una zia amorevole.