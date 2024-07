Roma è la prima città turistica in Europa, il report

Lo studio City Travel Report della City Destinations Alliance ha decretato la capitale italiana la meta più ambita del Vecchio continente, con un incremento del 45,2% per cento rispetto all’anno precedente



Roma, la Città Eterna, non smette mai di affascinare e attirare visitatori da tutto il mondo. Nel 2023, è emersa come la città europea con la crescita turistica più significativa, confermandosi una delle mete più ambite del Vecchio continente. Questo risultato è stato evidenziato dal City Travel Report della City Destinations Alliance, la principale associazione che rappresenta le maggiori destinazioni turistiche europee.

Un crescendo di visite

Secondo il rapporto, Roma ha registrato un incremento del 45,2% rispetto all’anno precedente, una crescita che ha superato quella di altre importanti città europee come Londra e Vienna, che hanno registrato rispettivamente un aumento del 32,1% e del 30,6%. Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, ha commentato: “È un risultato straordinario, con un +45,2% sull’anno precedente; sono numeri incredibili che generano enormi ricadute economiche in città e migliaia di nuovi posti di lavoro. Siamo orgogliosi di precedere città come Londra e Vienna”.

Onorato ha attribuito questo successo alle strategie implementate con il sindaco Roberto Gualtieri, volte a rendere Roma una città dinamica e accogliente, capace di offrire attrazioni e attività per tutto l’anno. Il primo cittadino ha aggiunto: “A Roma ci sono oggi ancora più cose da visitare, nuovi musei, luoghi magnifici riscoperti, grandi eventi sportivi, musicali e culturali; continueremo su questa strada anche per rendere la Capitale sempre più capace di vincere la sfida della sostenibilità di queste straordinarie ondate turistiche con la vita quotidiana delle romane e dei romani”.

Le strategie del successo

Il City Travel Report ha analizzato i dati di 117 città europee, focalizzandosi anche sulla ripresa post-pandemia e sulle strategie di sostenibilità. A Roma, l’incremento delle presenze turistiche è stato supportato da una serie di iniziative promozionali che hanno incluso grandi eventi culturali e sportivi. Nel 2023, la città ha accolto 50 milioni di presenze, un record destinato ad essere superato nel 2024, con un aumento del 4,89% delle presenze e del 6,5% degli arrivi nel primo semestre dell’anno.

Uno degli aspetti più importanti della crescita turistica di Roma è la sfida di rendere questa crescita sostenibile. Il rapporto del City Travel Report ha incluso stime delle emissioni di CO2 legate ai trasporti turistici, evidenziando l’importanza di strategie eco-sostenibili. Il sindaco Gualtieri ha espresso l’impegno della città in questa direzione: “Dopo aver riportato Roma tra le più importanti metropoli mondiali, adesso abbiamo una nuova sfida: rendere questo turismo davvero sostenibile per i romani e la città”.

Il confronto con il resto d’Europa

Oltre a Roma, il rapporto ha evidenziato la crescita di altre città europee. Istanbul, ad esempio, ha superato i suoi valori del 2019 del 24,3%, mentre Londra, Parigi e Istanbul hanno guidato la classifica dei pernottamenti totali nel 2023. Nonostante le complicazioni legate ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente, all’inflazione e all’impatto del cambiamento climatico, il turismo urbano europeo ha mostrato segni di forte ripresa e stabilizzazione.