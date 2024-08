Ilary Blasi sembra una ventenne con questo nuovo look: eccola con gli “unbuttoned jeans”

Sui social mostra un nuovo look che fa subito impazzire tutti, Ilary Blasi con gli unbuttoned jeans sembra una vent’enne, è bella da svenire.

Sempre incantevole e in forma smagliante, Ilary Blasi cattura continuamente l’attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano. Questi non perdono mai occasione per farle notare quanto sia incantevole e seducente, tutte le volte che si mostra lascia tutti a bocca aperta con il suo irresistibile fascino.

Nelle scorse settimane la splendida conduttrice è tornata sul piccolo schermo con la conduzione di Battiti Live, dove ha sostituito Elisabetta Grgoraci e come sempre ha conquistato tutti. Alcuni dei look sfoggiati sul palco hanno fatto discutere ma la sua bellezza e la sua sensualità da vendere non sono mai state messe in discussione. Il tempo per lei si è fermato, infatti sembra sempre una 20enne e non ha nulla da invidiare alle sue più giovani colleghe.

Oltre ad essere amatissima sul piccolo schermo, Ilary Blasi lo è anche sui social, ad oggi sul suo profilo Instagram conta 2,3milioni di follower. Questi tutte le volte che la vedono perdono completamente la testa e non possono fare a meno di riempirla di apprezzamenti e like.

Con gli “unbuttoned jeans” Ilary Blasi sembra una ragazzina, come sempre sfoggia un corpo da favola

Anche la meravigliosa conduttrice ha deciso di seguire il trend del momento e ha sfoggiato un look che la fa sembrare una vent’enne, infatti con gli unbuttoned jeans è pazzesca.

Nell’ultimo periodo stanno circolando moltissimi video su Instagram e TikTok che mostrato uno dei look più apprezzati del momento. Si tratta semplicemente di sbottonare i pantaloni per poi arrotolarli in vita, una pratica che di solito si esegue dopo aver mangiato troppo o quando i jeans sono stretti, ma ora farlo è diventata una vera e propria moda. Diversi sono i personaggi del mondo dello spettacolo che stanno seguendo il trend e anche l’ex moglie di Francesco Totti ha voluto provarlo.

In una delle sue storie pubblicate su Instagram si mostra in posa al tramonto con gli unbuttoned jeans e un minuscolo top nero che mette in risalto le sue curve mozzafiato. Come sempre è in perfetta forma e ha steso praticamente tutti. Con la sua favolosa bellezza e le sue forme stupende ha infuocato subito il web, i suoi seguaci non hanno capito più nulla non appena l’hanno vista.