Kate Middleton l’estate della Principessa: “Perché vuole intorno solo la famiglia”

Kate Middleton ha deciso di trascorrere l’estate circondata soltanto dai suoi affetti più cari. Ecco perché ha preso questa decisione.

La Principessa Kate Middleton si sta sottoponendo ad un trattamento chemioterapico preventivo, volto a debellare le cellule cancerose. Come è noto infatti, ha subito una delicata operazione chirurgica finalizzata alla rimozione del tumore e, in seguito si è sottoposta alla terapia.

Secondo i beninformati, gli effetti delle cure sarebbero impattanti sulla sua quotidianità; Kate, infatti, avrebbe perso molto peso e i suoi capelli sarebbero sempre più radi, anche per questo avrebbe scelto di annullare i suoi impegni pubblici almeno fino al 2025. La Principessa secondo gli insider sarebbe sempre stanca e triste, ma starebbe facendo di tutto per assicurare ai suoi tre figli una quotidianità ordinaria.

Stando a quanto detto dall’esperto della Royal Family, Robert Jobson, in seguito alla legittima sensazione di shock per l’avvenuta diagnosi, Kate avrebbe deciso di vivere la sua esistenza giorno per giorno, senza drammi. Nel suo libro Catherine, Principessa di Galles, l’autore descrive Kate come una donna risoluta, decisa e pragmatica, intenzionata a cercare le soluzioni per ogni problema. Proprio questa sua caratteristica avrebbe fatto perdutamente innamorare il Principe William, il quale la sta supportando in questo delicato momento in modo totalizzante.

Kate Middleton news: “Perché vuole intorno solo la famiglia”

Jobson scrive che i due sono come una squadra e che si consultano prima di prendere qualsiasi decisione, di fatto ancor prima di essere marito e moglie, sono amici. La Principessa ha deciso dunque di combattere senza paura, lo sta facendo soprattutto per i piccoli di Palazzo ed è per questo che ha deciso di trascorrere l’estate soltanto con loro, cercando di dedicare ai bambini tutte le sue energie e il suo tempo.

Un gesto condiviso anche da William, ecco perché hanno deciso di vivere dei dolci momenti di famiglia, tutti insieme. Nel suo libro l’esperto, assicura che William è un marito presente e devoto, che sta soffrendo molto per la condizione di sua moglie.

Il Principe inoltre ha dovuto fare i conti anche con l’improvvisa diagnosi di tumore di suo padre, il Sovrano Carlo. Gli insider hanno fatto trapelare che il Monarca sarebbe sempre più nervoso ed agitato poiché non riuscirebbe ad adempiere i suoi impegni regali come un tempo. Di fatto, i medici gli avrebbero ordinato di astenersi dal presenziare a manifestazioni non necessarie, per evitare un aggravamento della sua condizione di salute. Restrizioni a cui non sarebbe affatto abituato e, che gli causerebbero tensioni e stress.