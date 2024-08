Chiara Ferragni altro che flirt, si parla già di convivenza: “A casa di chi andranno”

Dopo la rottura con Fedez, l’influencer ha ritrovato l’amore. Chiara Ferragni è già pronta per la convivenza? Spunta l’indiscrezione.

Negli ultimi mesi Chiara Ferragni si sta ritrovando continuamente al centro del gossip, non solo per la sua vita professionale ma anche per quella privata. La vicenda del ‘Pandoro Gate’ ha fatto non poco discutere, ma anche la fine del suo matrimonio con Fedez è super chiacchierata.

Il rapper, da quando è tornato single, è stato già pizzicato in atteggiamenti intimi con diverse donne. Evidentemente si sta concedendo leggerezza e divertimento e non fa nulla per nasconderlo. Anche la nota ed amatissima influencer, dopo un delicato e difficile periodo, sta provando a voltare pagina. Da poco è stata beccata in compagnia di Silvio Campara e sembra che i due si stiano frequentando da qualche settimana.

Nell’ultimo numero del settimanale Chi si legge che i due si sono conosciuti a Forte dei Marmi, lui era lì con la moglie che a quanto pare non ha reagito affatto bene di fronte alla complicità nata tra il Ceo di Golden Goose e Chiara Ferragni. Stando ai rumors, Campara avrebbe messo fine al suo matrimonio proprio a causa della sua frequentazione con l’ex moglie di Fedez, ma non è chiaro se le cose siano andate davvero così.

Chiara Ferragni al settimo cielo con Silvio Campara, a breve andranno a convivere? Indiscrezione clamorosa degli amici

Moltissimi fan dei Ferragnez continuano a sperare in una riconciliazione, ma per come stanno andando le cose, al momento questa non sembra essere una cosa possibile. Entrambi si stanno rifacendo una vita e sembrano non avere alcuna intenzione di concedere un’altra possibilità al loro ex amore.

Dopo i vari rumors circolati sul web Chiara Ferragni e Silvio Campara non si sono ancora mostrati insieme sui social per ufficializzare la loro relazione, ma non l’hanno nemmeno smentita. Probabilmente aspettano solo di capire che piega prenderà la loro frequentazione, per poi uscire allo scoperto. I due sono stati da poco paparazzati insieme mentre si godono un po’ di vacanze e relax, in nessuno scatto però sono in atteggiamenti intimi.

Intanto, Alessandro Rosica sul suo profilo Instagram si è lasciato sfuggire interessanti indiscrezioni sulla influencer e sul suo nuovo amore. A quanto pare lei, ai suoi amici, avrebbe confidato di non essere mai stata così felice, e avrebbe anche detto che presto vorrebbe iniziare una convivenza con Silvio.