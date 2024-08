Tutti pazzi per i nuovi occhiali di Ida Platano: quanto costano e dove si acquistano

Ida Platano ha sfoggiato sui social i suoi nuovi occhiali da sole: quanto costa il particolare modello scelto dall’ex tronista.

Ida Platano è tornata a sorridere sui social, dopo l’ultima delusione ricevuta a Uomini e Donne. La dama era arrivata sul trono a novembre 2023 e si era subito messa in gioco, con la speranza di trovare la persona giusta. Solo che la situazione ha subìto un improvviso capovolgimento quando è giunta la segnalazione su Mario Cusitore. L’ex cavaliere è stato accusato di essere stato visto in un B&B di Napoli con una ragazza e di averci passato la notte.

Lo speaker ha confermato di aver visto la donna ma di aver lasciato la struttura prima di sera. Ha poi tentato, in seguito alla decisione dell’ex tronista di abbandonare il trono, di riconquistarla. Ma nonostante i tentativi – come ha raccontato Cusitore in un’intervista a Fanpage – al momento Ida sembra essere ferma sulla sua decisione. Ora però, la Platano è tornata a mostrarsi felice su Instagram, pubblicando storie e immagini delle sua quotidianità. Di recente i follower sono rimasti particolarmente colpiti da suoi occhiali da sole, il cui prezzo è, a quanto pare, abbastanza alto.

Ida Platano, eccola con i nuovi occhiali che hanno conquistato i fan: qual è il prezzo del modello

Dopo la fine dell’edizione 2023-2024 di Uomini e Donne, Ida Platano è tornata alla sua vita e al suo lavoro. Sui social, dove è seguita da migliaia di persone, ha continuato a pubblicare aggiornamenti sulle sue giornate trascorse tra i numerosi impegni e un po’ di relax. Bella da togliere il fiato, i suoi look sempre alla moda non passano mai inosservati, così come gli accessori che indossa. Di recente, per esempio, ha sfoggiato degli occhiali molto particolari.

Ida, nella storia, indossa un modello che ha subito catturato l’attenzione dei follower dato che hanno una forma diversa da quelli che solitamente indossa o che comunque si vedono in giro. A quanto pare appartengono al brand ‘Luisaviaroma’ e sul sito costano attualmente 420.00 euro. Un costo abbastanza elevato che non sorprende, dato che sono firmati da un marchio famoso e il modello è molto originale.

Sulla pagina del brand si possono leggere ulteriori dettagli: si tratta di occhiali da sole a maschera, le lenti sono specchiate, la montatura è in plastica e sono stati realizzati in Italia. Ida è riuscita a stupire ancora una volta i fan con il suo look, infatti non è mai banale nella scelta degli outfit. L’ex tronista al momento si sta godendo l’estate, lontana dai riflettori di Uomini e Donne, ma non è da escludere che a settembre possa tornare ad essere protagonista del dating show.