Tempesta d’amore, spoiler puntate 19-23 agosto: Erik finisce in ospedale

Nelle puntate di Tempesta d’amore 19-23 agosto assisteremo a un disgrazia che colpisce Erik: finirà in ospedale.

Una delle soap opere che da quasi vent’anni appassiona il pubblico italiano è Tempesta d’Amore. Si tratta di una soap tedesca creata da Bea Schmidt e trasmessa dal 26 settembre 2005 sull’emittente nazionale Das Erste. Nel nostro Paese la soap ha esordito il 5 giugno 2006 su Canale 5 e dal 2 luglio 2007 è trasmessa su Rete 4.

Nel 2018 Tempesta d’amore ha superato le 3.000 puntate e ha raggiunto la sua ventesima stagione che è tutt’ora in corso. Dopo circa 20 anni di messa in onda è veramente difficile spiegare la trama in pochissime parole, ci limitiamo a dire che la soap ruota intorno alle vicende degli abitanti del Fürstenhof, vicende che consistono in passioni infuocate e segreti sepolti.

Tempesta d’amore, spoiler puntate 19-23 agosto: brutta caduta per Erik, passato doloroso per Eleni

Nelle puntate dal 19 al 23 agosto di Tempesta d’amore vedremo che le vite degli abitanti del Fürstenhof sono destinate a subire una svolta inaspettata. Amori passionali, tradimenti inaspettati e segreti rischiano di sconvolgere gli equilibri della tenuta. La rivalità tra Werner e Alfons raggiunge l’apice.

La competizione tra i due nonni per l’affetto di Leander si trasforma in una vera e propria battaglia, mettendo a dura prova il loro rapporto. Un evento inaspettato scaturito dalla loro rivalità avrà conseguenze impreviste sulla famiglia Saalfeld.

Il triangolo amoroso tra Erik, Ulrike e Yvonne si complica ulteriormente. Erik, sempre più attratto da Ulrike, tenterà in tutti i modi di conquistare il suo cuore e per fare colpo sulla donna si arrampica su un albero ma cade, finendo in ospedale. Ma Yvonne, ferita e gelosa, non si arrenderà facilmente e metterà in atto un piano per riconquistare il suo ex.

Eleni, sconvolta dalle recenti scoperte sulla sua famiglia, dovrà fare i conti con un passato doloroso. La verità sulla relazione tra sua madre e Christoph la turberà profondamente, mettendo in discussione i suoi valori e le sue convinzioni. La giovane donna sarà costretta a prendere una decisione difficile che cambierà per sempre la sua vita.

Inoltre un segreto sconvolgente minaccia di distruggere l’unità della famiglia Schwarzbach. Un passato oscuro e dimenticato rischia di riemergere, mettendo a rischio la reputazione della famiglia e le relazioni tra i suoi membri. Chi sarà coinvolto in questo segreto e quali saranno le conseguenze per tutti?

Vroni, la figlia minore degli Schwarzbach, porterà una ventata di freschezza al Fürstenhof. La sua presenza riunirà la famiglia, ma allo stesso tempo metterà in luce le tensioni latenti. Per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate di Tempesta d’amore non resta che sintonizzarsi su Rete 4.