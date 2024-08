Sono 5 segnali di forte stress ma tutti li sottovalutano pensano siano normali: meglio fare attenzione

Presta attenzione a questi 5 segnali di stress: meglio non sottovalutarli, non sono affatto normali. Ascolta il tuo corpo e proteggilo

Lo stress è una risposta psicofisica del corpo dinanzi a determinate circostanze o eventi esistenziali percepiti come minacciosi. Le persone stressate manifestano un forte disagio mentale ed emotivo. Le cause possono essere svariate, secondo i ricercatori lo stress viene generato dal cervello dinanzi a stimoli che creano incertezza. Sono stati valutati come stressanti, tutti gli eventi che per loro natura comportano una rivoluzione. Un matrimonio, la nascita di un figlio, un lutto, una separazione, una malattia improvvisa per sé o per un proprio caro.

Anche fattori ambientali possono causare stress, ad esempio vivere in ambienti particolarmente inquinati, rumorosi o nei quali ci sono stati fenomeni naturali come terremoti o alluvioni. Gli esperti della salute mentale concordano poi nell’affermare che negli ultimi anni, è soprattutto l’ambiente lavorativo a creare uno stato emotivo e mentale di forte pressione.

Anche i fattori biologici contribuiscono all’insorgere dello stress, la presenza di una disabilità fisica, la diagnosi di una malattia o traumi scaturiti in seguito ad incidenti ad esempio, sono considerati fenomeni stressogeni.

I 5 segnali di forte stress: non sottovalutarli anche se pensi che siano normali

Lo stress di per sé non è sempre negativo, trattasi di una risposta fisiologica che può talvolta essere salvifica, poiché favorisce l’adattamento ai numerosi stimoli cui siamo esposti quotidianamente. Prima di sostenere un esame o un colloquio di lavoro, lo stress può essere funzionale poiché induce ad essere scattanti. Se diviene cronico può tramutarsi in un acceleratore di molte malattie poiché danneggia le cellule, i tessuti e ne compromette le funzioni.

In presenza di un evento stressante, il sistema nervoso si attiva favorendo il rilascio dell’adrenalina, della noradrenalina e del cortisolo, sostanze che causano modifiche psicofisiche permettendo al corpo di affrontare la situazione minacciosa. Secondo gli esperti sono 5 i sintomi dello stress a cui prestare attenzione, sono i segnali d’allarme che il corpo lancia per chiedere aiuto. Non vanno sottovalutati:

1. Contrazioni oculari. Spesso le contrazioni oculari sono i sintomi dello stress, gli ormoni causano infatti gli spasmi alla palpebra.

2. Acufeni. Si tratta di un disturbo uditivo molto comune. Viene descritto come un ronzio incessante.

3. Cattiva digestione. Lo stress e l’ansia possono impattare negativamente sui processi digestivi e sulle abitudini intestinali.

4. Herpes labiale. I periodi di forte stress indeboliscono il sistema immunitario, permettendo al virus dell’herpes di attaccare l’organismo.

5. Caduta dei capelli. Lo stress cronico può favorire la caduta dei capelli. In genere è un fenomeno che si verifica dopo circa due mesi dall’evento stressogeno.