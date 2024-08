Harry e Meghan, duro litigio sui figli: arriva la decisione drastica

A quanto pare tra Harry e Meghan le cose non starebbero andando alla grande: arriva la notizia sul litigio per i figli.

Secondo fonti vicine alla famiglia dei duchi di Sussex, Harry e Meghan avrebbero avuto delle discussioni in merito al futuro dei loro figli. Avrebbe però avuto la meglio il principe Harry infatti la sua decisone su Archie e Lilibet sarebbe irremovibile: ecco cosa è accaduto.

I Sussex continuano ad essere al centro dell’attenzione e anche oltremanica tutti gli occhi sono sempre puntati su di loro. A quanto pare, dopo il trasferimento a Montecito in California, i due avrebbero avuto diversi problemi e su tutti ci sarebbero discussioni per il futuro dei figli. Forse troppo diversi tra loro e con pensieri diversi sull’educazione, Harry e Meghan avrebbero litigato proprio recentemente, ma sarebbe stato il principe ad averla vinta: ecco cosa è accaduto.

Harry e Meghan e il litigio per i figli, lui dice no all’esposizione mediatica: ecco cosa è successo

Secondo quanto riporta il Mirror, Harry e Meghan avrebbero stretto un accordo multimilionario con Netflix per ben due produzioni. Una dovrebbe uscire in concomitanza con il brand di Meghan, American Riviera Orchard. Si tratta di uno spettacolo pronto a “celebrare le gioie della cucina, del giardinaggio, dell’intrattenimento e dell’amicizia“.

L’altro invece avrà come argomento il campionato polo US Open. Ma per tutti e due i programmi Harry sarebbe stato irremovibile: i figli non devono essere inclusi, non devono apparire. Il programma di Meghan quindi sarà girato probabilmente a casa di un vicino e non all’interno della loro villa di Montecito.

La decisione di tenere i bambini lontani da un’esposizione mediatica sarebbe stata proprio di Harry. Cresciuto a Londra in un mondo in cui i media hanno invaso la sua vita fin da piccolo, avrebbe deciso di tener fuori i figli dalla vita pubblica il più possibile. Secondo una fonte riportata dal Sun. però Meghan non sarebbe stata d’accordo con la decisione del marito. “Harry e Meghan non sono sempre stati d’accordo su quanto dovrebbero esporre i loro figli ai media, ma, in questo caso, Harry ha chiaramente vinto“.

A quanto pare Meghan sarebbe stata desiderosa di avere i figli con lei anche durante la registrazione dei programmi. Per ora però l’educazione e l’esperienza di Harry avrebbero portato a una decisione diametralmente opposta, ma non è detto che in futuro per i due bambini le cose rimangano così.