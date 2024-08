La terza apparizione pubblica di Kate dopo la scoperta della malattia: come si è mostrata

Kate Middleton riappare in pubblico per la terza volta e cresce l’entusiasmo dei sudditi nonché la speranza di una completa guarigione.

Da quando le è stato diagnosticato il cancro, la principessa Kate si è ritirata dai doveri pubblici e ha iniziato la terapia, una cura debilitante che inizialmente non le ha consentito di apparire in pubblico e di rassicurare i sudditi. Anzi, visto il silenzio stampa che ha gravato per molti mesi, i timori sono aumentati esponenzialmente, almeno fino a quando – finalmente – Kate si è mostrata a un evento molto importante, il Trooping The Colour.

Tutti hanno potuto vedere una Kate stanca, col “viso tirato“, sebbene sorridente; in seguito, la principessa ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla sua salute, informando i sudditi di dover effettuare la terapia per qualche altro mese. Sono emersi anche alcuni particolari inerenti gli effetti della chemio: Kate a volte è molto stanca e senza forze, ma in altre occasioni riacquista l’energia e in quei momenti dà tutta se stessa sia alla famiglia che al popolo britannico. Ma nell’ultima apparizione pubblica pare davvero che le sue condizioni di salute stiano migliorando.

La terza apparizione pubblica di Kate, quello che hanno notato tutti: il suo volto è cambiato

La principessa del Galles al momento si trova a Balmoral, in Scozia, con il marito, i figli e i suoi suoceri, Carlo e Cammilla. La residenza è quella scelta per trascorrere le vacanze estive, come da tradizione. In occasione della celebrazione della messa domenicale del 24 agosto svoltasi nella Crathie Kirk, Kate è stata avvistata in auto insieme al marito mentre si recava presso la chiesa.

Gli osservatori più attenti hanno subito notato che Kate ha indossato abiti “riciclati”, una tendenza sempre più frequente, e che fa apparire Kate agli occhi dei sudditi ancora più vicina a loro. Gli outfit della principessa, infatti, sono sempre più popolari tanto da fare tendenza. Non appena Kate sfoggia un accessorio, è corsa all’acquisto presso il negozio che lo vende.

Ma ciò che ha colpito maggiormente è stato il sorriso della principessa, ancora più radioso rispetto a Wimbledon: molti hanno notato le “fossette” sulle guance, segno che Kate sta riprendendo peso e che gli effetti della terapia sono meno pesanti rispetto a qualche mese fa. Forse il ciclo di chemio terminerà entro novembre, come ipotizzato da alcuni esperti.

Nonostante ciò, e il fatto che le apparizioni della futura regina sono ancora molto scarne, quando si mostra in pubblico Kate è sempre positiva e serena; il suo comportamento e le sue scelte sono molto coraggiose e i sudditi provano ancora più ammirazione verso questo personaggio fondamentale per la Corona.