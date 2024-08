Scrivere sulle banconote è un reato? Quel che bisogna sapere

Di fatto, accettare una banconota con piccole scritte non comporta il rischio di perdere il suo valore nominale, poiché, nella peggiore delle ipotesi (se non venisse accettata per i pagamenti), è sempre possibile richiedere un cambio in banca.

Il discorso cambia se le scritte sono molto grandi e invasive: in tal caso, c’è il rischio che la banca non ritiri la banconota, causando così la perdita del suo valore per il possessore.

È importante sottolineare che chiunque può rifiutare banconote alterate, scritte o danneggiate, anche se le scritte sono modeste, per evitare il rischio di vedersi ritirare il denaro senza ottenere in cambio una banconota dello stesso valore.