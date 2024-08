Uomini e Donne, dramma per l’ex tronista amatissima: l’annuncio sconvolge i fan

Un’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe mandato messaggi sibillini attraverso il suo profilo Instagram, creando scompiglio tra i suoi fan

L’amore è la benzina che alimenta il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Il programma che ormai è un pezzo di storia della televisione italiana, fa parlare di sé anche quando va in vacanza. Ma soprattutto, attraverso le persone che ne hanno fatto parte, anche a distanza di anni.

Sono tanti i tronisti e le troniste che hanno fatto sognare il pubblico. Molti di essi continuano a vivere quella storia d’amore nata sotto le luci dei riflettori, oggi con la presenza dei figli; altri hanno preso la strada del successo sfruttando la notorietà acquisita; altri ancora sono caduti nel dimenticatoio.

Tuttavia i social hanno contribuito a mantenerli in contatto con il pubblico e alcune delle troniste del passato continuano a catalizzare l’attenzione del gossip. Come Angela Nasti, accomodatasi sulla poltrona rossa degli studi di Canale 5 nel 2018. In queste ultime ore non si parla che di lei.

Storia d’amore finita? Cosa sta succedendo ad Angela Nasti e a Gianluca Scamacca

Nelle ultime ore infatti, il mondo del gossip è stato travolto da voci insistenti su una presunta rottura tra Angela Nasti e il calciatore Gianluca Scamacca, che hanno fatto sognare i loro fan con una storia d’amore iniziata questa estate. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica e da diversi siti di cronaca rosa, l’idillio tra l’ex tronista di Uomini e Donne e il giocatore sarebbe giunto al capolinea, gettando nello sconforto i loro seguaci più fedeli.

Angela Nasti, 25 anni, napoletana doc e affermata influencer, e Gianluca Scamacca, anche lui 25enne, romano e noto attaccante dell’Atalanta, avevano confermato la loro relazione solo a luglio scorso, dopo mesi di speculazioni e rumors. Ma le prime avvisaglie di una presunta crisi sono state notate da alcuni fan: foto di coppia improvvisamente scomparse dai rispettivi profili social, gesto che ha fatto subito pensare al peggio. Ma è davvero così?

Le voci si sono rincorse, alimentate dagli esperti del gossip come Alessandro Rosica che in una sua storia su Instagram scrive: “Prima crisi tra Angela Nasti e Samacca. Hanno tolto le foto insieme. Vabbè ci sta, l’estate è finita“. Parole accompagnate dall’emoji che ride a crepapelle, come a evidenziare una punta di scetticismo sul tutto il loro percorso.

Tuttavia, a mettere un freno a queste speculazioni ci hanno pensato proprio i diretti interessati. Lunedì scorso un colpo di scena ha ribaltato la narrazione: i due giovani hanno deciso di fare chiarezza e mettere a tacere le malelingue. Gianluca Scamacca ha infatti pubblicato una storia su Instagram che ha fatto rapidamente il giro del web, ossia uno scatto che lo ritrae insieme ad Angela.

Nella foto i due appaiono rilassati, entrambi con occhiali da sole, pronti per un momento di relax a bordo piscina. Un’immagine che lascia poco spazio ai dubbi: la coppia è più unita che mai. A confermare ulteriormente la serenità tra i due, Angela ha immediatamente ripubblicato lo stesso scatto sul suo profilo, come a voler rafforzare il messaggio.