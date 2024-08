Pelle screpolata e a macchie al rientro dalle vacanze? C’è la soluzione perfetta per tornare in ufficio senza intoppi: è virale

Dopo le vacanze la pelle può essere screpolata e con le tipiche macchie da sole. Come risolvere velocemente e soprattutto facilmente?

Al rientro dalle ferie, soprattutto se le vacanze sono state al mare, spesso si verifica uno spiacevole inconveniente. La pelle del corpo appare screpolata e desquamata e si sono formate delle bruttissime macchie causate dal sole.

È un problema tipico di fine estate e bisogna risolverlo efficacemente. La prolungata esposizione al sole ha un effetto molto negativo sulla pelle: secchezza, spesso inaridisce notevolmente le cellule e di conseguenza avvengono fenomeni come la screpolatura e la desquamazione.

Accade perché la pelle a contatto con i raggi solari tende ad ispessirsi come reazione di difesa, Si verifica ciò che in termine medico si chiama ipercheratosi. Cosa fare dunque se dopo aver preso l’abbronzatura la pelle si spella e sono rimaste delle macchie? Ecco come intervenire per risolvere.

I rimedi per la pelle secca e screpolata di fine estate dopo l’abbronzatura

Sicuramente l’applicazione di una buona crema idratante è fondamentale per evitare che insorga questo problema. Può capitare che dal momento che in estate fa molto caldo, l’afa è opprimente e l’umidità è elevata, non si abbia voglia di mettere sulla pelle prodotti che vanno lavati via con le frequenti e necessarie docce rinfrescanti.

Questo è uno dei motivi per cui nel periodo più torrido dell’anno si tende a trascurare la cura della pelle, ma le conseguenze sono screpolature evidenti e un effetto di desquamazione sicuramente fastidioso e antiestetico. Innanzitutto quindi si dovrebbe mettere un doposole, con regolarità e in quantità abbondante. Ovviamente non bisogna dimenticare la protezione solare. Ma cosa fare se il problema è già in atto?

L’effetto dell’abbronzatura che va via e lascia queste spiacevoli tracce si può risolvere puntando ad uniformare l’incarnato riparando le spellature. Se la pelle presenta solo leggere screpolature si può procedere con uno scrub delicato per poi applicare una buona dose di crema ad alta idratazione.

Nel caso in cui le screpolature sono profonde ed estese su più parti del corpo è bene consultare un dermatologo per una cura specifica e mirata che solo l’esperto può prescrivere. Per lenire gli effetti di una pelle particolarmente secca e desquamata e anche per attenuare le macchie occorrono creme a base di acido ialuronico, betaglucano e pantenolo.

Lo scrub deve essere effettuato sotto la doccia con delicatezza eliminando le parti di pelle che vanno via e asciugando solo tamponando. Poi si passa ad applicare le creme cicatrizzanti e idratanti. Per uniformare la pelle inoltre va bene usare ancora la crema di protezione solare anche per le uscite in città.