Oroscopo primi di settembre, per questi segni sarà un mese da incubo: ecco a cosa dovete prepararvi

Oroscopo primi di settembre, sarò un mese terribile per questi segni zodiacali. Ecco cosa dovranno aspettarsi

Il mese di settembre mette fine alla stagione estiva e si riparte con i buoni propositi. Si riparte con la scuola, il lavoro, la palestra, la dieta. Una cosa che non si perde mai d’occhio è l’oroscopo. Gli italiani vogliono saperne di più, per ciò che concerne il lavoro, l’amore, il denaro e la salute.

Si consultano gli astrologi più disparati: da Paolo Fox a Branko, proprio per capire chi avrà ragione e chi torto. Secondo le stelle, chi sarà il più fortunato o sfigato a settembre? Partiamo subito con la classifica di quelli che se la passeranno meglio. Vergine, Toro e Capricorno sono i segni fortunati del mese di settembre per soldi e carriera. Il ritorno al lavoro porterà benefici economici e sarà particolarmente proficuo dal punto di vista professionale. Il riposo è stato rigenerante e aiuterà a migliorare le performance. Per quanto riguarda i sentimenti i segni più fortunati in amore a settembre 2024 saranno i segni d’aria. In particolare, sul podio ci sarà il segno della Bilancia.

Oroscopo primi di settembre, messe orribile per questi cinque segni zodiacali

Mentre alcuni segni zodiacali gioiscono, altri piangono. L’inizio di settembre per alcuni sarà piuttosto doloroso e problematico. Tra i primi segni sofferenti il Toro, che inizierà il mese in modo malinconico. È come se, d’improvviso, il ritmo lento e rilassato dei giorni passati venisse sostituito da una rumba frenetica, che vi fa sentire fuori sincronia. In amore, questa malinconia potrebbe manifestarsi come una lieve sensazione di insoddisfazione.

Una marcia in meno per Cancro e Leone. Il Cancro viene da un agosto faticoso, con molte incertezze che si porta dietro in tutti gli ambiti, in particolare in amore; per il Leone, invece, sarebbe il caso di verificare bene cosa c’è che blocca o genera l’incertezza. Inizio incerto ed insicuro sul lavoro per la Vergine.

Anche per lo Scorpione la prima settimana del mese, nel lavoro o nei dialoghi d’amore, potrebbe trovarsi a riflettere su qualcosa di importante. Potrebbe essere arrivato a un punto della vita che necessita di riflessione: alcune situazioni stanno vivendo un momento di impasse o momenti statici e curiosi. Vorrebbe sbloccare la situazione, ma non è facile. Quindi è necessario che lo Scorpione si prenda il tempo necessario per analizzare le cose con calma e cercare di non forzare troppo gli eventi.