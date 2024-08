Meghan Markle, telefonata inaspettata da Buckingham Palace: “Lasciata quasi in lacrime”

Meghan Markle, il racconto di una comunicazione con un membro dello staff della famiglia reale lascia tutti interdetti. Ecco il messaggio.

I Duchi di Sussex hanno sconvolto il mondo intero quando, circa cinque anni fa, hanno chiuso la porta alla famiglia reale britannica e hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti. Hanno rinunciato ai privilegi del loro ruolo ufficiale per iniziare una nuova vita, lontano dagli impegni di Buckingham Palace.

Tuttavia, com’è noto, questo passaggio non è stato privo di colpi di scena. Il Principe Harry e la consorte Meghan Markle hanno usato diversi mezzi mediatici per gettare fango sull’istituzione di cui prima facevano parte, senza risparmiare nessuno.

Non è facile dimenticare, ad esempio, l’intervista bomba rilasciata nel 2021 a Oprah Winfrey in cui venivano lanciate accuse gravissime di razzismo e menefreghismo riguardo problemi di salute mentale. Oggi emergono altri particolari scottanti sul loro passato in Gran Bretagna.

Meghan Markle, cosa le sarebbe stato imposto dalla Royal Family: assurdo

Harry e Meghan sono recentemente apparsi come ospiti di un programma del canale americano CBS per parlare della loro nuova iniziativa (The Parents’ Network) per aiutare le famiglie che affrontano la devastante perdita di figli a causa del suicidio correlato al cyberbullismo.

La conduttrice Jane Pauley ha colto la palla al balzo spronando la Duchessa a parlare dei suoi passati pensieri suicidi, fatto di cui aveva parlato durante l’intervista con Oprah Winfrey. Meghan ha ammesso di essere stata colta di sorpresa dalla domanda, non se l’aspettava. Dopo la fine del suo intervento, pare abbia litigato con i produttori della trasmissione, molto contrariata per ciò che le è chiesto in diretta.

Megha Markle nel 2021 aveva raccontato del suo malessere sconfinato nel trovarsi intrappolata in una vita fatta da protocolli assurdi da seguire. Nella biografia non ufficiale “Finding Freedom” degli autori Omid Scobie e Carolyn Durand, si racconta che Harry abbia fatto alla sua futura consorte una serie di regali affettuosi durante il corso del fidanzamento. Tra questi vi era un gioiello personalizzato: una collana in oro 14 carati di Maya Brenner, ornata con le iniziali “M” e “H”.

Meghan l’ha indossata in pubblico diverse volte ma ciò avrebbe sollevato preoccupazione all’interno delle mura del palazzo reale. Sembrerebbe che un membro dello staff le abbia telefonato per imporle di non indossare più la collana perché ciò stava alimentando una certa frenesia mediatica, scatenando i fotografi alla ricerca di scoop. Dopo questa conversazione, l’ex attrice si sarebbe sentita frustrata e avrebbe pianto parecchio.