Tocchi i capelli di continuo? C’è un motivo preciso e non è assolutamente quello che pensi

Il gesto di toccare di continuo i capelli è davvero molto comune: ecco perché accade e cosa significa davvero.

I capelli sono considerati, da sempre, una delle armi di seduzione più grandi esistenti al mondo. Quest’ultimi, infatti, sono importantissimi sia per gli uomini che per donne (forse per loro un po’ di più), perché rappresentano pienamente la propria personalità e soprattutto il proprio charme. Con i capelli si possono creare meravigliose acconciature, averli lunghi o corti, colorati o meno e così via, ma soprattutto si può giocare con essi toccandoli molto spesso.

Il gesto di ‘toccare i propri capelli’ è molto più comune di quanto si possa immaginare. La psicologia l’ha studiato a fondo, riuscendone a capire il motivo. Un gesto semplice, ma con dietro un enorme significato da esplorare. Ecco cosa significa davvero.

Toccare continuamente i capelli, il vero significato di questo gesto: cosa dice la psicologia

La psicologia è una branca della scienza che tende a studiare i comportamenti degli individui e le loro caratteristiche, il linguaggio del corpo e i cosiddetti tic. Toccarsi i capelli, in modo continuo e compulsivo, può rappresentare un vero e proprio tic per chi lo compie: un gesto di cui difficilmente si può fare a meno.

Solitamente è un gesto che compiono maggiormente le donne, perché sono le uniche che posseggono capelli così lunghi da riuscire ad arrotolare una ciocca intorno al proprio dito. Per anni è stato visto come un gesto di seduzione, come segno di un desiderio erotico e forse in parte lo è, visti gli ammiccamenti che possono seguire o visto lo sguardo intenso della donna. Ma non è certo sempre e solo questo. C’è molto altro dietro.

Studiandolo a fondo, la psicologia si è resa conto che questo gesto può significare tanto, tra cui la presenza di una condizione di insicurezza. Toccarsi i capelli, soprattutto in una situazione che non fa sentire a proprio agio, può aiutare a calmare l’ansia, la paura e il disagio di sentirsi fuori luogo in un ambiente non familiare. Accarezzare i propri capelli, secondo gli psicologi, è un gesto tenero che riporta all’infanzia e che tende a rappresentare la sicurezza e la stabilità nella propria vita.

Se ci si guarda intorno, si nota che questo gesto, con questo tipo di funzione, può insorgere nel momento in cui si presentano diverse situazioni: stress, ansia, esami, lavoro, persona che non mette in condizioni si sentirsi a proprio agio e così via. Insomma, è come se si trattasse di una sorta di tecnica di difesa.