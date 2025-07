Hai un “vampiro” in casa e non lo sai: è questo l’elettrodomestico che consuma di più, altro che condizionatore

Se vogliamo risparmiare in casa, le buone abitudini non passano solo da gesti tangibili. A volte conta più l’invisibile (o quasi)

In molte abitazioni italiane si nasconde un vero e proprio “vampiro elettrodomestico” che prosciuga energia elettrica anche quando sembra spento. Questo fenomeno, spesso sottovalutato, incide pesantemente sulla bolletta elettrica e sull’impatto ambientale, rappresentando una sfida quotidiana per la gestione efficiente dell’energia domestica.

I recenti aumenti dei costi di elettricità e gas rendono ancora più urgente adottare strategie per il risparmio energetico domestico Scegliere elettrodomestici con classe energetica superiore è un investimento iniziale che si ripaga nel tempo con bollette più leggere e minor impatto ambientale.

Il consumo nascosto che pesa sulla bolletta

Spesso, quando spegniamo la televisione con il telecomando, notiamo una piccola lucina rossa ancora accesa o il display del microonde che resta visibile anche a macchina spenta. Questo è il segno che l’apparecchio continua a consumare energia, anche se apparentemente inattivo. Nel mondo moderno, dove siamo circondati da dispositivi elettronici, quasi tutto rimane in uno stato di prontezza, generando un lento ma costante consumo di energia, definito “consumo fantasma” o standby.

Molti dispositivi domestici assorbono tra 1 e 4 watt ogni ora in questa modalità. Se moltiplichiamo questo valore per tutti gli apparecchi presenti in casa e per l’intero anno, il consumo può raggiungere fino a 35 kWh per singolo dispositivo. Un esempio emblematico è il microonde, che può arrivare a consumare fino a 27 watt solo per mantenere attivo il display dell’orologio.

Tra gli elettrodomestici più energivori in modalità standby figurano:

Decoder digitale

Televisori

Console per videogiochi

Stampanti

Macchinette del caffè

Caricabatterie lasciati in presa

Alcuni modelli di forno elettrico

La somma di questi consumi invisibili può far lievitare la bolletta di circa il 10%. La buona notizia è che intervenire è semplice e alla portata di tutti. Le soluzioni più efficaci includono:

Multiprese con interruttore , che consentono di spegnere più dispositivi contemporaneamente con un solo gesto.

, che consentono di spegnere più dispositivi contemporaneamente con un solo gesto. Scollegare fisicamente gli apparecchi dalla presa quando non li si utilizza abitualmente, eliminando così il consumo fantasma.

Questi piccoli accorgimenti, pur sembrando insignificanti, possono tradursi in un risparmio importante nel tempo e contribuire a ridurre l’impatto ambientale. Ecco una panoramica dei principali elettrodomestici con i loro consumi medi e relative raccomandazioni per un uso più efficiente: