Cucina, tutti stanno mettendo la farina sul lavello: il motivo è sorprendente

La farina in cucina può essere un alleato sorprendente per le pulizie. Puoi usarla per assorbire gli odori sgradevoli: metti un sacchetto di farina in frigorifero o in dispensa per neutralizzare i cattivi odori. La farina è utile anche per pulire i vetri: mescola farina con acqua per creare una pasta e applicala sui vetri prima di asciugare con un panno morbido. Puoi usarla per rimuovere macchie di grasso dai vestiti: cospargi la macchia con farina e lascia agire prima di spazzolare via. Infine, per lucidare i mobili in legno, mescola farina con olio d’oliva e applica il composto con un panno per far brillare le superfici.