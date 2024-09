Il Paradiso delle Signore, spoiler incredibile della protagonista: tra chi nascerà l’amore

Nella scorsa stagione della soap, Rosa era arrivata a casa Ferraris per chiedere ospitalità allo zio. Sia Armando che la madre di Rosa pensavano che la ragazza fosse andata a Milano per insegnare, ma in realtà non era così. La giovane Camilli aveva avuto un litigio con una collega e aveva deciso di lasciare l’istituto e cambiare settore, senza informare la madre. Quando Armando ha scoperto la verità, ha suggerito a Rosa di iniziare a lavorare al Paradiso come commessa, senza informare la madre. Con il tempo, Rosa si è ambientata nell’atelier e ha ricevuto un’offerta da Roberto Landi per collaborare alla creazione del Paradiso Market.