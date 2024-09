Oroscopo non fidarti di questi segni: sono i più infedeli di tutti

I segni zodiacali si distinguono uno dall’altro per diverse caratteristiche ed una di queste é l’infedeltà.

L’astrologia ha sempre esercitato un fascino particolare sull’uomo, proponendosi come chiave di lettura per personalità, affinità amorose e comportamenti.

Tra le questioni che suscitano maggiore interesse vi è la fedeltà coniugale. Ricerche nel campo astrologico indicano che certi segni zodiacali tendono più di altri al tradimento.

Ariete: l’impulsività che conduce al tradimento

Caratterizzato da un temperamento impulsivo e avventuroso, l’Ariete si distingue per il suo amore per la novità e l’eccitazione. Questa predisposizione può spingerlo a cercare esperienze al di fuori della propria relazione sentimentale stabile. La propensione a stancarsi della routine rappresenta una delle principali motivazioni verso l’infedeltà.

Gemelli: la doppia personalità in amore

I Gemelli sono noti per la loro natura ambivalente, aspetto che può complicare il mantenimento della fedeltà verso un unico partner. Dominati da Mercurio, pianeta della comunicazione, mostrano una spiccata tendenza al flirt e all’interazione sociale. Questo tratto li rende particolarmente esposti al rischio di infedeltà a causa del loro interesse verso nuove conoscenze.

Sagittario: il bisogno di libertà

Il Sagittario emerge tra i segni potenzialmente più inclini all’infedeltà. Governato da Giove, predilige esplorazione e avventura sopra ogni cosa. Il forte desiderio di libertà può far percepire la monogamia come una limitazione alla propria indipendenza personale, inducendo così alla ricerca di relazioni extraconiugali ricche di nuove emozioni ed esperienze.

Leone: l’ego alla ricerca di conferme

Il Leone si caratterizza per il bisogno costante di essere al centro dell’attenzione e ricevere approvazioni esterne per soddisfare il proprio ego. Tale necessità può trasformarsi in desiderio di avventure extraconiugali come mezzo per sentirsi desiderati ed ammirati oltre i confini del rapporto stabile.

Scorpione: la passione travolgente

Lo Scorpione è riconosciuto per la sua intensità emotiva e passionale in tutte le aree della vita, inclusa quella amorosa. Pur essendo profondamente legati ai propri partner, gli Scorpioni cercano connessioni emotive intense; se queste vengono meno o si attenuano nella relazione ufficiale possono volgersi altrove in cerca dell’intensità perduta.

Mentre gli astri offrono spunti sulle predisposizioni comportamentali dei diversi segni zodiacali riguardo all’infedeltà è fondamentale ricordare che ogni individuo ha libero arbitrio oltre alle influenze astrali; quindi le azioni compiute dipendono dalle scelte personali anziché dal proprio segno zodiacale.