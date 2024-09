La Famiglia Reale o Meghan? Harry ha deciso: “Nessuno ci avrebbe scommesso”

Harry torna a Londra per riconciliarsi con papà ma ma Re Carlo non ci sarà: ecco cosa sta accadendo.

Il Principe Harry è atterrato a Londra per partecipare a una serie di eventi pubblici e privati, segnando una delle rare occasioni in cui il duca di Sussex fa ritorno nel Regno Unito dopo aver rinunciato al suo ruolo nella famiglia reale all’inizio del 2020.

La sua decisione di lasciare la vita da senior royal e trasferirsi prima in Canada e poi negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle ha scatenato dibattiti e speculazioni sui rapporti tra Harry e gli altri membri della famiglia reale, rendendo ogni suo movimento oggetto di grande attenzione mediatica.

L’assenza di Meghan

In questa occasione, Meghan Markle non accompagnerà suo marito, rimanendo negli Stati Uniti per occuparsi dei loro due figli piccoli, Archie e Lilibet, oltre ai suoi impegni professionali. Questa decisione ha alimentato ulteriormente le voci su un possibile disagio nei rapporti tra Meghan e la famiglia reale britannica. La duchessa di Sussex continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica, evidenziando come ogni scelta personale dei duchi influenzi l’opinione pubblica globale.

Uno degli aspetti più attesi del ritorno di Harry era la possibilità di un faccia a faccia con suo padre, Re Carlo III. Tuttavia, fonti vicine alla famiglia reale hanno confermato che tale incontro non avrà luogo durante questa visita a causa degli impegni precedentemente programmati del Re fuori Londra. Le tensioni tra il Principe Harry e alcuni membri della famiglia reale sono ben note, con questioni legate alla privacy, al trattamento mediatico riservato a Meghan dalla stampa britannica e alle dinamiche interne alla Casa Reale che continuano ad alimentare le controversie.

Nonostante l’impossibilità dell’incontro con Re Carlo durante questa visita, resta aperta la questione su come si evolveranno i rapporti tra il Principe Harry e il resto della famiglia reale nei prossimi mesi. Molti sperano in future opportunità per una riconciliazione o quantomeno per un dialogo costruttivo che permetta di superare le divergenze attuali.