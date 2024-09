Cornetto anche a dieta: cosa consiglia la nutrizionista per la colazione golosa e ultra fit

Quando si è a dieta, spesso si pensa che sia necessario rinunciare a tutti i piaceri culinari, specialmente ai dolci.

Tuttavia, secondo gli esperti, non è sempre necessario fare sacrifici così drastici. Tra i vari alimenti che possono sembrare proibiti, il cornetto è uno di quelli che suscita più dubbi. Ma che tipo di cornetto si può mangiare se si è a dieta?

A questa domanda ha risposto un noto nutrizionista, fornendo consigli preziosi su come scegliere un’opzione più salutare senza rinunciare al gusto.

Cornetto classico: il nemico della dieta?

Il cornetto classico, quello fatto con burro e farcito con creme o marmellate, è sicuramente uno dei più amati. Tuttavia, è anche uno dei più calorici. Un singolo cornetto classico può contenere fino a 400 calorie, una quantità significativa se si considera che una colazione equilibrata dovrebbe fornire circa 300-400 calorie in totale. Inoltre, il cornetto classico è spesso ricco di zuccheri semplici e grassi saturi, che non sono ideali per chi cerca di perdere peso.

Uno dei consigli principali dell’esperto è quello di optare per un cornetto integrale. Il cornetto integrale è preparato con farina integrale, che ha un indice glicemico più basso rispetto alla farina bianca. Questo significa che rilascia zuccheri nel sangue in modo più graduale, evitando picchi glicemici che possono portare a sensazioni di fame poco dopo aver mangiato. Inoltre, la farina integrale è ricca di fibre, che aiutano a mantenere il senso di sazietà più a lungo.

Il cornetto vegano è un’altra opzione interessante per chi è a dieta. Questo tipo di cornetto è fatto senza l’uso di burro o altri prodotti di origine animale, sostituiti da oli vegetali e latte di origine vegetale. Di conseguenza, il cornetto vegano tende ad avere meno grassi saturi e può essere una scelta più leggera. Tuttavia, è importante leggere sempre le etichette, poiché alcuni cornetti vegani possono contenere oli idrogenati o zuccheri aggiunti.

Un’altra opzione da considerare sono i cornetti senza zucchero. Questi prodotti utilizzano dolcificanti artificiali o naturali al posto dello zucchero raffinato. Sebbene possano essere una buona scelta per chi cerca di ridurre l’apporto calorico, è importante consumarli con moderazione. Alcuni dolcificanti artificiali possono avere effetti lassativi se consumati in grandi quantità e non tutti sono considerati salutari.

La farcitura del cornetto è un altro aspetto cruciale da considerare. Le creme al cioccolato o alla nocciola sono sicuramente deliziose, ma anche molto caloriche. Per una scelta più leggera, l’esperto consiglia di optare per farciture a base di frutta, come marmellate senza zuccheri aggiunti o composte di frutta. Un’altra opzione interessante può essere il cornetto farcito con yogurt greco e frutta fresca, che offre una buona dose di proteine e vitamine.

La dimensione conta

Anche la dimensione del cornetto è importante. Un cornetto più piccolo può essere una scelta più saggia rispetto a uno di dimensioni standard. Questo perché, a parità di ingredienti, un cornetto più piccolo avrà meno calorie. Inoltre, può essere una buona strategia per concedersi un piccolo piacere senza esagerare.

Infine, l’esperto sottolinea l’importanza della moderazione. Anche il cornetto più salutare può diventare un problema se consumato in grandi quantità. Inserire un cornetto nella propria dieta una o due volte a settimana può essere un buon compromesso, purché si mantenga un’alimentazione equilibrata e si pratichi attività fisica regolarmente.