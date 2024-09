Royal Family il retroscena su Harry che agita Londra: “Accetterà quei 40milioni”

Royal Family: Harry è finito di nuovo al centro del clamore mediatico. Cosa è accaduto e perchè tanto allarmismo.

Il Duca di Sussex ha compiuto 40 anni poco più di un mese fa, a celebrare questo giorno importante con lui c’erano la moglie ed i figli Archie e Lillibet. Carlo, William, Kate e Camilla gli hanno recapitato degli auguri tramite social e attraverso una videochiamata. Non è chiaro che cosa abbia ricevuto in dono Harry, ma secondo indiscrezioni avrebbe ereditato 8 milioni di sterline dalla defunta Regina madre. Una somma stellare che il duca ha ottenuto solo oggi per un motivo preciso. La moglie del Re Giorgio VI è morta il 30 marzo del 2002, aveva 101 anni e nel 1994 decise di creare un fondo per i bisnipoti.

La Regina Madre mise dunque a disposizione 19 milioni di sterline, che i bisnipoti hanno ricevuto in due momenti diversi. La prima parte della cifra l’hanno ereditata al compimento del ventunesimo anno di età, la seconda al quarantesimo. Harry secondo indiscrezioni avrebbe ricevuto un introito più alto rispetto agli altri. La Regina era conscia che William in ragione del suo futuro titolo da Re avrebbe ottenuto altri fondi, scelse dunque di destinare gran parte della somma al Duca. Gli esperti della Royal Family sostengono che Harry accetterà la sua eredità, poiché trattasi di soldi che gli spettano di diritto.

Royal Family il retroscena su Harry: “Accetterà quei 40milioni”

A prescindere dalla somma che la bisnonna ha lasciato ad Harry e William, questi ultimi hanno ricevuto anche l’eredità della madre, la compianta Lady Diana. Trattasi di una somma pari a 13 milioni di sterline, ai quali si aggiungono anche i gioielli della Principessa. I soldi che Harry riceverà in eredità dalla Regina Madre potrebbero essere gli ultimi, poiché si è ritirato dalle mura di Palazzo, rinunciando anche al supporto finanziario della Royal. Quella di lasciare il suo Paese e la sua famiglia è stata una decisione che ha preso con la sua consorte Meghan.

Anche per questo i sudditi non nutrono particolare simpatia nei suoi riguardi. Sospettano infatti che William ed Harry non abbiano più un rapporto sereno a causa delle sue ingerenze. Una tesi che sembrerebbe aver trovato riscontro di recente, almeno stano alle ultimissime indiscrezioni.

Voci di corridoio raccontano infatti di una crisi che avrebbe attanagliato il loro rapporto di coppia, motivo per il quale Harry avrebbe maturato l’idea di tornare dalla sua famiglia. Si vocifera che sia esausto di vivere in un clima di tensione e di conflitti perenni tanto che starebbe meditando di tornare a Palazzo.