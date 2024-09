Kate ha ormai convinto William, presa una decisione per Harry e Meghan: “Tutto scritto”

Kate Middleton ha convinto suo marito, William. Ha preso una decisione per Harry e Meghan. Cosa è accaduto.

Chi sperava che i rapporti tra i membri della Royal Family potessero tornare quelli di un tempo deve ricredersi. Sono anni ormai che tra i Windsor e i Duchi di Sussex è caduto il gelo. Si vocifera che la causa delle tensioni sia da ricercare nella presunta ostilità che la Duchessa avrebbe nutrito per i comfort reali spettanti a Kate Middleton in ragione del suo titolo di Principessa. Fonti vicino al Palazzo sostengono infatti che Meghan non abbia mai tollerato di avere un ruolo marginale nella gerarchia.

Da questa sua insofferenza sarebbero poi sorti i problemi tra Harry e William, che sarebbero divenuti sempre più insormontabili in seguito alla pubblicazione del libro di stampo autobiografico, Spare. Nel lavoro del Duca sono raccontati, seppur sommariamente, degli aneddoti che riguardano la sua vita tra le mura di Palazzo, fatto che avrebbe indignato profondamente Carlo. In seguito a tali vicende dunque, hanno preso le distanze e, i loro rapporti sono divenuti letteralmente algidi.

Kate ha preso una decisione per Harry e Meghan: “Tutto scritto”

Parte dei sudditi sperava che potessero riavvicinarsi a causa delle disavventure che stanno affrontando sia il Monarca sia Kate Middleton, i quali stanno entrambi combattendo contro una malattia. In tantissimi avevano supposto infatti che Harry avrebbe fatto il possibile per stargli accanto, ed invece non è accaduto. Il loro repentino allontanamento ha fatto riaccendere dunque i riflettori su una questione che per anni è stata al centro del gossip.

Ora, da Buckingham Palace giungono delle voci confortanti ed in modo inaspettato. Sembrerebbe infatti che Kate abbia convinto William ad essere più accogliente nei confronti del fratello Harry. Così come si legge sulle pagine del settimanale Oggi, la giornalista Jennie Bond al riguardo ha detto: «Penso ancora che le cose siano troppo delicate per una riconciliazione significativa con William, ma il fatto che lui e Catherine abbiano autorizzato la pubblicazione sui social degli auguri per i 40 anni di Harry è sicuramente una svolta inaspettata».

Forse, dunque, la riconciliazione è vicina. In molti hanno letto nel gesto di apertura di Kate un segnale molto forte, un invito alla pace e all’amnistia. Potrebbe essere giunto il tempo del disgelo? Per molti si. Kate avrebbe dunque lanciato un timido segnale di riavvicinamento che aprirebbe la strada a prossimi e futuri incontri per sancire l’arrivo di tempi migliori, segnati da quella serenità che tanto hanno desiderato.