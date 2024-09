Petto di pollo, l’errore comunissimo che mette a rischio la salute: perché non dovrebbe essere fatto mai

Negli ultimi anni, l’argomento della sicurezza alimentare ha guadagnato sempre più attenzione, specialmente quando si tratta di manipolazione e preparazione della carne.

Un mito comune che continua a circolare è quello che suggerisce di lavare il pollo crudo prima di cucinarlo. Tuttavia, questo è un errore che può avere gravi conseguenze per la salute. Se chiedete alle vostre nonne, molte di loro vi diranno che non hanno mai lavato il pollo crudo, e c’è un motivo scientifico dietro questo comportamento.

Quando si lava il pollo crudo, l’acqua che entra in contatto con la carne può schizzare fino a un metro di distanza. Questo significa che i batteri presenti sulla carne, come il Campylobacter e la Salmonella, possono diffondersi su superfici della cucina, utensili, mani e altri alimenti. Questi batteri sono responsabili di gravi infezioni gastrointestinali che possono causare sintomi come diarrea, febbre e crampi addominali.

La contaminazione crociata e studi scientifici

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che lavare il pollo crudo non riduce in alcun modo la quantità di batteri presenti sulla carne. Al contrario, aumenta il rischio di contaminazione crociata. Un’indagine condotta dall’Università della Carolina del Nord ha rilevato che il 60% delle persone che lavavano il pollo crudo avevano tracce di batteri patogeni nelle loro cucine, rispetto solo al 20% di coloro che non lo lavavano.

Le principali autorità sanitarie, come il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), sconsigliano di lavare il pollo crudo. Invece, raccomandano di cuocere la carne a una temperatura interna di almeno 75°C, poiché questa è l’unica maniera sicura di eliminare i batteri patogeni presenti.

Per prevenire la contaminazione crociata, è essenziale adottare alcune pratiche igieniche durante la preparazione del pollo crudo. Utilizzare taglieri separati per carne e verdure, lavare accuratamente le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato il pollo crudo e pulire tutte le superfici e gli utensili con una soluzione disinfettante sono passaggi fondamentali. Inoltre, è importante non utilizzare gli stessi utensili per il pollo crudo e per altri alimenti senza prima averli lavati accuratamente.

La saggezza della nonna

Le nonne hanno spesso una conoscenza pratica che è stata affinata nel tempo e attraverso l’esperienza. Non lavare il pollo crudo è uno di quei consigli che, sebbene possa sembrare controintuitivo, ha una solida base scientifica. Le nostre nonne sapevano che la cottura appropriata del pollo era sufficiente per eliminare i batteri nocivi e che lavare la carne poteva solo peggiorare la situazione.

In molte culture, lavare il pollo crudo è una pratica comune, spesso legata a credenze igieniche o tradizioni culinarie. Tuttavia, con l’avanzare della scienza e della tecnologia alimentare, è importante adattare queste abitudini alla luce delle nuove conoscenze. Educare le generazioni più giovani e diffondere informazioni accurate può contribuire a ridurre il rischio di malattie alimentari e migliorare la sicurezza alimentare in generale.

L’educazione alimentare gioca un ruolo cruciale nella promozione di pratiche sicure in cucina. Corsi di cucina, programmi scolastici e campagne di sensibilizzazione possono aiutare a diffondere le informazioni corrette su come manipolare e preparare il cibo in modo sicuro. Insegnare alle persone l’importanza di non lavare il pollo crudo e di seguire le linee guida delle autorità sanitarie può fare una grande differenza nella prevenzione delle malattie alimentari.