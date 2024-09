Eleonora Giorgi torna a parlare del suo tumore: le parole strazianti dell’attirce

Eleonora Giorgi ha rilasciato una commovente intervista a Nuovo. L’attrice ha parlato del tumore, e di come sta affrontando la malattia.

Attrice affermata del cinema italiano, Eleonora Giorgi è ancora oggi molto popolare. Icona di un filone di film di successo degli anni ’80 l’attrice ha saputo adeguarsi ai cambiamenti del mondo dello spettacolo, tanto che qualche anno fa ha partecipato con entusiasmo al Grande Fratello. Un’esperienza che porta nel cuore e di cui ha un bellissimo ricordo. Spesso ospite dei salotti tv, Eleonora Giorgi si è guadagnata il titolo di opinionista, e questo l’ha resa un personaggio famigliare.

Poco meno di un anno fa durante un’ospitata di Pomeriggio 5 ha rivelato di avere un tumore. L’attrice ha voluto condividere questo drammatico momento con il pubblico, che non ha mancato di sostenerla. Da quel momento la vita della Giorgi è cambiata radicalmente: l’artista ha raccontato sui social l’evoluzione del tumore, le cure affrontate e anche l’intervento subito poco prima dell’Estate. Al suo fianco ha avuto i figli, ma anche i tanti followers che non l’hanno mai fatta sentire sola.

Anche l’ex marito, Massimo Ciavarro, l’ha lasciata senza parole: “E’ venuto a dormire in ospedale la notte in cui sono stata operata per dare il cambio ai ragazzi…L’intervento era rischioso, ma io non lo sapevo…” ha dichiarato l’attrice in una recente intervista rilasciata al magazine Nuovo. La Giorgi è tornata a parlare del tumore, e di come sta affrontando questo particolare momento della sua vita. È concentrata sulla malattia, sulle cure, e su tutto ciò che riguarda la sua salute.

Eleonora Giorgi: “L’amore? Non ho energie”

Le parole strazianti dell’attrice hanno commosso i fans, che in più occasioni le hanno dimostrato il loro affetto. Eleonora è circondata da persone che le vogliono bene e che non mancano di non farla sentire sola. Inoltre è felice per il figlio Paolo che ha trovato in Clizia Incorvaia una donna davvero speciale. Suocera e nuora hanno un rapporto sereno:

“Lei è una nuvola rosa che mi contagia con il suo ottimismo…Un solo sguardo ed è in grado di spazzare via le tenebre quando ogni tanto mi assalgono…”. Per ora Eleonora non pensa all’amore, il cancro le porta via troppe energie e in questo momento non potrebbe occuparsi di un rapporto di coppia:

“Francamente in questo momento la mia energia è così assorbita dalla malattia che non ne avrei altra per gestire un sentimento amoroso…” L’attrice non si è affatto pentita di aver reso pubblica la sua malattia, condividere il percorso fatto finora le ha dato la forza per andare avanti, non si è mai sentita sola.