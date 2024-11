Il trucco per viaggiare in prima classe senza sovrapprezzo: il trucco svelato da una hostess

Viaggiare con tutte le comodità è uno dei sogni che tutti abbiamo. Salire su di un treno, su una nave o su un aereo e trovare solo comfort.

Non tutti, però, possono sempre permettersi un viaggio in prima classe ma questo, però, non vuol dire che non si possa viaggiare davvero con tutte le comodità del caso. Come fare allora? Ecco alcuni piccoli trucchi da dover conoscere. Una hostess ci svela come è possibile viaggiare in prima classe completamente gratis. Cerchiamo di capire insieme.

Viaggiare in aereo in prima classe: come si fa?

Un viaggio in prima classe con tutte le comodità ed i comfort del caso: un sogno? Forse non del tutto perché, in realtà c’è la possibilità di farlo. Sì, qualcuno potrà dire: “Basta acquistare il biglietto per quella categoria di viaggio”. La risposta potrebbe essere scontata, ma forse non sempre. Sì perché è possibile viaggiare in prima classe seguendo alcuni semplici trucchetti ed accorgimenti.

A rivelare tutto questo è stata una hostess che ha deciso di consigliare a tutti coloro che si mettono in viaggio 3 trucchi da applicare proprio per viaggiare con tutte le comodità, anche se non si è in prima classe. Possibile? Vediamo insieme per capire.

Partiamo dal presupposto che viaggiare in prima classe costa un po’ di più rispetto alle altre categorie di viaggio e, non tutti, vogliono spendere una fortuna solo di viaggio. Per questo motivo, si cerca spesso di viaggiare in economia, magari in orari dove i biglietti costano meno, rinunciando ad alcune comodità che sono, ovviamente, della prima classe.

Una hostess svela 3 consigli utili

Per dare un taglio a tutto questo, una hostess ha deciso di rivelare, attraverso un video su TikTok diventato subito virale, quale sia la ricetta giusta per viaggiare in prima classe a prezzi modici, senza sovrapprezzo alcuno. Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di qualcosa di impossibile ma, per lei, bastano 3 semplici consigli da applicare subito.

Il primo di questi è la gentilezza. Esser tali con il personale di bordo, con le hostess e con tutto lo staff dell’aereo, ti permette di ottenere dei vantaggi, come ad esempio un posto in prima classe senza alcun tipo di sovrapprezzo. Il secondo consiglio è la scelta oculata del posto all’interno dell’aereo. Scegli sempre posti in fondo all’aereo.

C’è da dire, infatti, che quando il volo non è completamente pieno, ai passeggeri che si trovano più in fondo può arrivare la richiesta di passare ad altri posti più in avanti, proprio quelli in prima classe. L’ultimo consiglio è un po’ più specifico rispetto agli altri: se si fa una professione particolare, quale il medico o il pompiere ad esempio, in caso di necessità è bene informare il personale di bordo che vi farà, di certo, sedere in prima classe.

Consigli utili da tenere sempre a mente.