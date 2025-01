Non buttare le bucce dell’aglio, sono davvero preziose: come puoi riutilizzarle

Buttare le bucce dell’aglio, potrebbe essere un vero peccato. Ecco, quindi, cosa devi sapere per poterle riutilizzare al meglio.

Le spezie, non son solo preziosi ingredienti da utilizzare in cucina, ma anche veri e propri alleati, per la salute dell’uomo. Da secoli, infatti, son adoperate in diverse culture, proprio per le loro proprietà terapeutiche, le quali offrono numerosi benefici, che vanno ben oltre il semplice arricchimento dei sapori, nei piatti.

Tra i principali vantaggi delle spezie, ricordiamo che essi possiedono un grande potere antiossidante. Come, ad esempio, la curcuma, lo zenzero, la cannella, ricchi, appunto, di sostanze che aiutano a combattere lo stress ossidativo: proteggendo le cellule dell’organismo dall’invecchiamento precoce, e dagli eventuali danni causati dai radicali liberi.

Inoltre, molte spezie dispongono di proprietà antinfiammatorie e digestive. Come il peperoncino, che stimola il metabolismo; mentre cumino e finocchio, favoriscono la digestione, e alleviano il fastidio del gonfiore addominale. La curcuma, con il suo principio attivo curcumina, è riconosciuta per le sue capacità di ridurre l’infiammazione nel corpo.

Infine (ma non per meno importanza, alcune spezie sono note perché supportano il sistema immunitario. Alla stregua dello zenzero, che aiuta a combattere i sintomi influenzali; mentre l’aglio, in sé, è dotato anche di effetti antibatterici e antivirali naturali. Integrare le spezie nella propria alimentazione quotidiana, sappi che, non solo rende i pasti più gustosi, ma rappresenta una scelta consapevole, utile al promuovere un benessere generale.

Se ti piace l’aglio, ecco cosa può fare

L’aglio, non è solo un ingrediente essenziale, in cucina, ma anche un valido alleato naturale per la salute; e addirittura, il giardinaggio. Oltre alle personali (su citate) proprietà benefiche per l’organismo, le sue bucce possono essere utilizzate per nutrire il terreno, e proteggere, le piantagioni, dai parassiti. Un approccio, questo, ecologico, che consente di trasformare un semplice scarto, in una risorsa preziosa per il nostro giardino.

Le bucce d’aglio, ricche di antiossidanti come la quercetina e vitamine, non a caso, possono essere impiegate per creare infusi utili, sia per il benessere fisico, che proprio per le piante. Un infuso di bucce d’aglio, spruzzato sulle foglie, funge, infatti, da repellente naturale contro parassiti come afidi, e insetti dannosi. Donandoti una strepitosa soluzione ecologica, priva di sostanze chimiche per la cura delle nostre preziose piante.

Ma cosa devi fare, quindi?

Per nutrire il terreno, è sufficiente conservare le bucce d’aglio in un barattolo di vetro, e utilizzarle quando, e se, necessario. Una volta accumulate, potresti anche sbriciolarle e spargerle direttamente sul terriccio, ove si decomporranno naturalmente, andando ad arricchire il suolo con nutrienti importantissimi, migliorandone la salute.

Non di meno, puoi, persino, realizzare un efficace spray antiparassitario, mescolando (nello specifico) aglio, cipolla e peperoncino. I quali, dopo averli ridotti in purea, e diluiti in acqua, la miscela filtrata diventa un repellente naturale. Prodotto semplice da preparare, e ideale, magari, per proteggere giardini e piante in vaso.