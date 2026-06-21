Scoperto a Bulford un monumento ligneo di 5mila anni: il prototipo solare di Stonehenge in Inghilterra

Nel 2950 a.C., due pali di legno si stagliavano nella piana di Bulford, allineati con la precisione dei solstizi d’estate e d’inverno. È proprio lì, nel cuore di Salisbury, che l’archeologia ha portato alla luce queste antiche strutture, riscrivendo la storia delle pratiche solari in Inghilterra. Prima di Stonehenge, dunque, esisteva già un sistema pensato per osservare il sole, un prototipo in legno che suggerisce un legame profondo e duraturo tra quegli uomini e i cicli celesti. Un segno di continuità culturale che getta nuova luce sulle radici di una tradizione millenaria.

Pali lignei a Bulford, un pezzo nuovo nella storia antica della piana di Salisbury

Gli scavi a Bulford hanno portato alla luce due pali di legno enormi, sistemati con una precisione sorprendente lungo una linea che segue il percorso apparente del sole durante i solstizi. Le analisi al radiocarbonio li datano intorno al 2950 a.C., quindi almeno un secolo prima di Stonehenge, che si pensa risalga al 2500-2000 a.C. La forma e la posizione di questi pali lasciano pensare a un uso rituale o astronomico, legato alla misurazione del tempo e al segnale di eventi stagionali fondamentali per quelle comunità.

Questa struttura in legno, conservata grazie al terreno umido della piana di Salisbury, è una preziosa testimonianza delle tecniche costruttive e delle credenze del Neolitico. A differenza delle pietre di Stonehenge, i pali lignei si inseriscono in un paesaggio culturale che già riconosceva l’importanza del sole per organizzare il lavoro agricolo e la vita sociale. La precisione dell’allineamento dimostra una conoscenza avanzata del cielo e un uso attento del territorio.

Un salto indietro nel tempo: cosa cambia questa scoperta sulle pratiche solari

La scoperta di Bulford mette in discussione la storia che conoscevamo sulle pratiche rituali legate al sole in Gran Bretagna. Se Stonehenge è sempre stata vista come il centro simbolico e astronomico della zona, questi pali di legno mostrano che osservazioni e culti simili erano già in uso secoli prima. Non si tratta solo di un “antenato” più semplice, ma di una parte integrante dello stesso contesto culturale da cui nasceranno poi i monumenti di pietra.

La scelta del legno invece della pietra racconta molto: forse era una risorsa più facile da reperire, o il monumento aveva un uso temporaneo o stagionale, o ancora significava un modo diverso di intendere il sacro e il tempo. Inoltre, questi pali aprono nuove strade per capire come si osservava il cielo nel Neolitico e quali simboli si usavano per rappresentare i cicli naturali. L’attenzione ai solstizi dimostra quanto fosse importante per quei popoli il legame tra uomo e ambiente, alla base della loro organizzazione sociale ed economica.

Bulford e il paesaggio sacro: un luogo scelto con cura nel Neolitico inglese

Bulford si trova nella fertile piana di Salisbury, una zona ricca di siti preistorici tra i più importanti del Regno Unito. Il terreno argilloso e umido ha favorito la conservazione insolita dei pali di legno, che normalmente si sarebbero deteriorati. Questo ha permesso di scoprire dettagli preziosi sulle tecniche costruttive e gli usi rituali, che emergono solo in casi rari.

La posizione dei pali non è casuale: sono messi lungo una linea che segna l’alba o il tramonto nei giorni più significativi dell’anno. Questo allineamento si accorda con altre strutture megalitiche vicine, creando una rete di riferimenti funzionali e simbolici. Il paesaggio intorno suggerisce che qui ci fosse un centro di aggregazione e osservazione, un punto chiave per le comunità agricole che dovevano regolare i tempi delle coltivazioni in base alle stagioni.

Gli studi futuri cercheranno di capire meglio il legame tra questi pali, i monumenti di pietra che verranno dopo e altre tracce archeologiche nella zona. Ogni dettaglio, dalla posizione al materiale, apre una finestra sul modo di vivere, sulle conoscenze e sulle credenze di popolazioni lontane nel tempo, ma ora più vicine alla nostra comprensione.

Solstizi d’estate e d’inverno: un filo che unisce passato e presente

Le strutture allineate ai solstizi raccontano l’attenzione che le popolazioni neolitiche dedicavano all’osservazione del cielo. Quei momenti segnavano tappe fondamentali nel calendario agricolo e religioso. Il solstizio d’estate era il culmine della luce e della crescita, mentre quello d’inverno segnava il periodo più buio e l’inizio del ritorno del sole.

Nei pali di Bulford si legge questa importanza delle stagioni come parte di un sistema simbolico che regolava la vita di tutti i giorni, dalla semina al raccolto, fino ai rituali propiziatori. La precisione degli allineamenti dimostra la necessità di un punto di riferimento stabile e costante, da osservare durante l’anno. Questi cicli erano parte di un sapere tramandato e condiviso, riflesso delle relazioni di potere e della spiritualità delle prime comunità.

Col passare del tempo queste pratiche si sono evolute, ma il valore dei solstizi è rimasto centrale nelle tradizioni europee. Le tracce di Bulford ci consegnano un passato più complesso, dove la natura era un punto di riferimento semplice e insieme profondo, capace di scandire la vita umana in modi che ancora oggi influenzano il nostro modo di misurare il tempo.