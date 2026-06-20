Meloni al G7: rapporto stabile con Trump e appello a Israele per la pace

«L’unità fa la forza»: con questa convinzione Giorgia Meloni ha chiuso il vertice del G7 a Evian, davanti a un pubblico attento e con applausi che hanno scandito il suo intervento. Il clima, ha sottolineato, è stato di collaborazione concreta, non solo parole. In un mondo segnato da tensioni e incertezze, il premier italiano ha posto l’accento sulla necessità di guardare oltre i confini tradizionali, puntando su dialogo e coesione. Non poteva mancare un cenno all’accordo tra Stati Uniti e Iran, simbolo di un contesto internazionale fragile e complesso. Ed è proprio in questa complessità che, secondo Meloni, il G7 di Evian ha saputo fare la differenza.

G7 di Evian: un clima positivo e risultati concreti

Il vertice di Evian ha confermato il ruolo centrale del G7 come luogo di confronto e collaborazione tra le principali democrazie economiche mondiali. Meloni ha definito l’incontro “molto importante”, sottolineando un’atmosfera positiva, favorita anche dall’accordo tra Stati Uniti e Iran, visto come un ponte nella dialettica internazionale. Il gruppo ha lavorato con una convergenza non scontata su temi complessi, spaziando dalla geopolitica alle questioni che toccano la vita quotidiana delle persone.

La premier ha elogiato l’impegno del presidente francese Emmanuel Macron, che ha guidato la presidenza del vertice in un contesto non facile. L’incontro ha mostrato la capacità di allargare lo sguardo, superando divisioni storiche e costruendo un terreno comune per affrontare sfide economiche, energetiche e politiche.

Meloni-Trump: rapporto stabile e senza tensioni

Nel confronto con il presidente americano Donald Trump, Meloni ha sottolineato un rapporto rimasto “immutato”, senza tensioni né recriminazioni legate al passato. Entrambi, leader con caratteri forti e determinati a difendere gli interessi nazionali, hanno gestito eventuali divergenze con rispetto e chiarezza.

Nei due giorni di confronto si sono affrontati temi delicati come la situazione in Iran e la crisi in Ucraina, mantenendo sempre un approccio professionale e orientato ai risultati. Non sono mancati momenti di leggerezza, ma i punti nodali sono stati trattati con serietà. La recente convergenza su diversi fronti, secondo Meloni, conferma un clima collaborativo solido e promettente.

L’appello di Meloni a Israele: un ruolo costruttivo per la pace in Medio Oriente

Il Medio Oriente è stato al centro del vertice, con particolare attenzione alle responsabilità di Israele nel processo di pace. Meloni ha invitato lo Stato ebraico a giocare un ruolo attivo e responsabile, evitando di compromettere i progressi fin qui raggiunti, soprattutto in un momento delicato segnato da tensioni interne e dalla campagna elettorale.

Per la premier, l’impegno di Israele è fondamentale per mantenere un equilibrio fragile. Le sue parole sottolineano l’importanza di un percorso pacifico più ampio e condiviso, con la partecipazione decisiva degli Stati Uniti. La stabilità regionale passa anche da scelte politiche interne attente e orientate al dialogo.

L’accordo con l’Iran, un passo verso la stabilità regionale

Il G7 ha accolto con favore l’intesa tra Stati Uniti e Iran, vista come una svolta per stabilizzare il Medio Oriente. Meloni ha evidenziato come questo accordo costituisca un quadro di riferimento per la sicurezza regionale, con particolare riguardo alla tutela delle rotte marittime, in particolare lo Stretto di Hormuz, cruciale per il commercio mondiale.

L’Italia si è detta pronta a dare il proprio contributo a eventuali missioni per garantire la sicurezza di queste vie di navigazione, nel rispetto delle autorizzazioni internazionali. Inoltre, la premier ha rilanciato l’idea di un dialogo più strutturato tra G7 e paesi del Golfo, considerati partner chiave per energia, innovazione e sviluppo. Un approccio che punta a rafforzare la cooperazione in una zona di importanza strategica per gli equilibri globali.

Convergenza sul sostegno a Kiev e pressione su Mosca

Sul fronte Ucraina, il G7 si è mostrato compatto nel sostenere Kiev. Meloni ha ricordato come tutti abbiano condiviso la necessità di tenere alta la pressione su Mosca per spingere verso un negoziato vero tra Zelensky e Putin. La fermezza dell’Occidente resta, infatti, lo strumento principale per creare le condizioni di un confronto serio.

Nonostante l’apertura mostrata finora da Zelensky, anche tramite una lettera aperta a Putin, dalla Russia non sono ancora arrivati segnali concreti di disponibilità. La premier ha quindi sottolineato come Mosca debba dare risposte chiare per avviare un percorso di pace credibile e condiviso.

Il dubbio di Meloni sul mediatore europeo nella crisi russo-ucraina

Riguardo al ruolo di mediatore europeo nel conflitto tra Russia e Ucraina, Meloni si è mostrata scettica sull’ipotesi di affidare l’incarico a un rappresentante di uno dei grandi Paesi dell’Unione Europea. Per la premier, questa scelta potrebbe complicare ulteriormente le trattative.

L’alternativa suggerita è quella di puntare su potenze di media dimensione nell’UE, che potrebbero garantire maggiore equilibrio e neutralità nel negoziato. Una riflessione che mette in luce la complessità degli equilibri attuali e la necessità di scegliere con cura chi può facilitare un dialogo efficace.

Meloni sulle alleanze politiche: il governo resta al centro

Interpellata sulle possibili alleanze in vista delle prossime elezioni, Meloni ha liquidato la questione come “alchimie” di poco conto, riferendosi in particolare al movimento “Futuro Nazionale” guidato dal generale Vannacci, che ha escluso una collaborazione con il centro-destra.

La presidente del Consiglio ha ribadito che l’obiettivo principale resta la qualità del governo e il giudizio degli italiani sull’operato della maggioranza. “La politica non è un gioco di calcoli matematici”, ha detto, “ma si fa con lavoro concreto e credibilità”. Un messaggio chiaro, che richiama alla responsabilità quotidiana dell’azione di governo rispetto alle dinamiche dei partiti.