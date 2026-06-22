WhatsApp introduce il pallino verde per mostrare chi è online: come disattivare la nuova funzione

“Sta scrivendo proprio adesso.” Quante volte vi è capitato di pensarlo, cercando di capire se un amico o un collega fosse davvero online su WhatsApp? Fino a oggi, la risposta richiedeva un passaggio in più: aprire la chat, scorrere, controllare. Ma le cose stanno per cambiare. WhatsApp sta sperimentando un piccolo cerchio verde accanto al nome dei contatti attivi in tempo reale. Un segnale semplice, quasi invisibile, eppure capace di trasformare il modo in cui ci connettiamo ogni giorno.

Il pallino verde: come funziona e dove si vede

L’idea è semplice: un puntino verde comparirà accanto al nome del contatto, sia nella lista delle chat sia nella rubrica interna dell’app. Così, senza aprire la conversazione, si capisce subito chi è online. Al momento la funzione è in fase di prova e non è ancora visibile a tutti: viene attivata gradualmente su alcune versioni beta per raccogliere feedback prima di un possibile lancio ufficiale.

Non si tratta solo dell’elenco chat: il pallino potrebbe comparire anche nella schermata dei contatti, offrendo una panoramica completa dell’attività della propria rete. Lo scopo è chiaro: far risparmiare tempo e rendere la comunicazione più veloce e immediata. Per la sua semplicità, sembra destinato a diventare presto uno standard per gli utenti.

Privacy sotto la lente: cosa cambia e cosa resta

Ogni volta che si rende più visibile lo stato online, scatta il campanello d’allarme sulla privacy. WhatsApp, da sempre, permette di scegliere chi può vedere l’ultimo accesso o lo stato online, con opzioni per nascondere queste informazioni a certi utenti o a tutti. Anche con il pallino verde, l’utente potrà decidere se mostrare o meno questo segnale.

Chi vuole restare “invisibile” potrà dunque disattivare il pallino, proprio come già succede con le attuali impostazioni. Questo equilibrio fra trasparenza e riservatezza resta una priorità per WhatsApp, soprattutto alla luce delle normative europee sul trattamento dei dati personali.

Il periodo di prova servirà anche a capire come reagiscono gli utenti più attenti a non essere tracciati. Le opzioni di controllo rimarranno quindi al centro, per rispettare le diverse esigenze di privacy.

Cosa cambia per chi usa WhatsApp ogni giorno

Il pallino verde potrebbe semplificare molto la vita di chi usa WhatsApp per lavoro o per socializzare. Pensiamo a un professionista che deve contattare un collega: basterà un’occhiata per sapere se è disponibile, senza perdere tempo ad aprire più chat. O a un gruppo di amici che organizza un incontro, sapendo chi è online per definire i dettagli in tempo reale.

Dal punto di vista tecnico, il cambiamento è minimo: l’indicatore si inserisce senza stravolgere l’interfaccia, restando discreto ma utile. Avere una panoramica rapida degli utenti online potrebbe diventare un’abitudine, facilitando scelte più rapide su chi contattare.

In futuro, WhatsApp potrebbe aggiungere personalizzazioni, come cambiare colore o forma del pallino in base allo stato o associare l’indicatore a status più dettagliati. Per ora, il pallino verde è un primo passo verso un’app più dinamica e attenta ai bisogni di chi la usa.

L’evoluzione di WhatsApp va avanti così, con l’obiettivo di semplificare l’uso senza rinunciare al controllo sulle informazioni personali. Il pallino verde promette di diventare uno strumento semplice e immediato per vedere chi è online e velocizzare le comunicazioni di tutti i giorni.