Mar Nero turchese: la straordinaria fioritura del fitoplancton catturata dalle immagini NASA

Il Mar Nero si è vestito di turchese più a lungo del solito: la fioritura dei coccolitofori, quei minuscoli organismi di fitoplancton, ha resistito fino a luglio. Di norma, questi microscopici protagonisti dominano le acque solo in primavera e inizio estate, poi lasciano spazio alle diatomee. Quest’anno, invece, hanno monopolizzato la scena, alterando l’equilibrio marino. Dietro questo strano allungamento, uno studio russo punta il dito sulle condizioni atmosferiche e oceaniche che hanno cambiato il ritmo biologico del mare.

La fioritura dei coccolitofori: un appuntamento fisso nel Mar Nero

Ogni primavera, le acque del Mar Nero si animano grazie alla fioritura del fitoplancton, in particolare dei coccolitofori. Questi microscopici organismi riflettono la luce del sole e tingono il mare di un azzurro intenso. La loro presenza è fondamentale per la catena alimentare marina: sono la base della dieta di molti organismi acquatici.

I coccolitofori appartengono a un gruppo di alghe capaci di fissare anidride carbonica, trasformandola in materia organica e carbonato di calcio. Questo li rende protagonisti nel ciclo del carbonio e nel controllo della CO₂ atmosferica. Il loro ciclo di crescita dipende da fattori come la temperatura, la luce e la chimica delle acque, che variano con il clima e le condizioni idrologiche.

Venti deboli e piogge intense: cosa ha cambiato il 2022 e il 2023

Secondo i ricercatori russi, nel 2022 e 2023 venti poco intensi e piogge abbondanti hanno modificato l’ambiente marino. Questi cambiamenti hanno ridotto la capacità del mare di assorbire CO₂ e alterato le correnti, creando un habitat ideale per i coccolitofori, che così sono rimasti più a lungo.

La minore circolazione dell’acqua ha ridotto la disponibilità di nutrienti, rallentando la crescita delle diatomee, un altro gruppo di fitoplancton che di solito domina in estate. Con meno sostanze nutritive a disposizione, le diatomee hanno faticato a svilupparsi, lasciando campo libero ai coccolitofori.

Anche la copertura nuvolosa e le piogge frequenti hanno giocato un ruolo, limitando la luce solare e modificando la stratificazione dell’acqua, fattori che influenzano direttamente la fotosintesi delle alghe.

Impatto sull’ecosistema: una rete alimentare in bilico

Questo prolungamento della fioritura dei coccolitofori e il rallentamento delle diatomee segnano un cambiamento importante per la biodiversità del Mar Nero. Le diatomee, che in estate sono solitamente predominanti, sono fondamentali per nutrire molte specie di pesci e per mantenere l’equilibrio nutrizionale dell’ecosistema.

Quando i coccolitofori restano a lungo al comando, la composizione della catena alimentare si modifica. Ciò può influenzare le popolazioni di organismi che dipendono dalle diatomee come cibo principale. Inoltre, variazioni nella fissazione del carbonio fotosintetico possono alterare i meccanismi di sequestro del carbonio nell’oceano.

Le conseguenze a lungo termine di questi cambiamenti sono ancora da valutare, ma il fenomeno mostra chiaramente come il clima e il tempo possano interferire con i processi naturali del mare, mettendo a rischio la stabilità degli habitat e delle risorse.

Controllo e ricerca: la sfida per il futuro del Mar Nero

Gli esperti sottolineano quanto sia importante continuare a seguire da vicino lo stato del Mar Nero, soprattutto dopo le variazioni registrate negli ultimi due anni. Monitorare la fioritura del fitoplancton aiuta a capire meglio l’impatto del clima e delle attività umane sulle acque costiere e sulle risorse marine.

Tra i metodi più efficaci ci sono le osservazioni satellitari, che permettono di misurare in tempo reale la temperatura dell’acqua, la sua composizione e la concentrazione di clorofilla, offrendo dati preziosi per interventi mirati a proteggere l’ambiente.

Serve uno sforzo condiviso tra istituti di ricerca e governi per studiare a fondo queste dinamiche e prevedere cosa potrà accadere in futuro. Solo così si potrà garantire una gestione sostenibile del Mar Nero, un mare che rappresenta un patrimonio fondamentale per milioni di persone che vivono lungo le sue coste.